Wojciech podwójnie ozłocony

W klasyfikacji generalnej AMP studentki Uniwersytetu Gdańskiego wyprzedziły Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach i Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a wśród mężczyzn reprezentacja UMCS Lublin okazała się lepsza od Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

W imprezie udział wzięła m.in. trójka mistrzów olimpijskich – Małgorzata Hołub-Kowalik, Natalia Kaczmarek i Kajetan Duszyński – a także kilkunastu innych reprezentantów Polski na ostatnich igrzyskach w Tokio.

– AMP-y są szczególnie ważną imprezą na naszym polskim podwórku, bo wielu sportowców równolegle studiuje i traktuje te zawody jako start docelowy, a dla niektórych start jest wręcz obligatoryjny, bo uczelnie zapewniają wielu studentom wsparcie, bez którego nie moglibyśmy wejść na wyczynowy poziom – powiedział Kajetan Duszyński, student Politechniki Łódzkiej, który w Poznaniu zajął trzecie miejsce na 200 metrów oraz drugie w sztafecie 4x400 m.

Natalia Kaczmarek, reprezentująca Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wywalczyła srebro na 200 m, jednak przyznała, że potraktowała ten start wybitnie treningowo, dlatego pobiegła na 200, a nie na 400 metrów. Na tym dystansie pobiegła natomiast Małgorzata Hołub-Kowalik (AZS UMCS Lublin), no i faworytka nie zawiodła, wygrywając z czasem 52,19 s.

- Dla większości zawodników to jest dopiero początek sezonu, ale tutaj najważniejsze jest to, że mistrzowie mogą startować obok całkowitych amatorów - stwierdził Tomasz Szponder, prezes OŚ AZS Poznań, która zorganizowała trzydniowe zawody. - Myślę, że to jest bardzo fajna idea. Poza tym poziom sportowy, jak na początek sezonu, był wysoki i mieliśmy kilka bardzo dobrych wyników.

Z reprezentantów Warmii i Mazur na najwyższym stopniu podium Akademickich Mistrzostw Polski stanął jedynie Wojciech Marok, ale za to reprezentant WSPol ze Szczytna zrobił to dwa razy, bowiem triumfował w konkursach pchnięcia kulą (18,21 m) i rzutu dyskiem (52,45 m). W obu tych konkurencjach medalistą AMP został też Jakub Borkowski (WSPol Szczytno), który w kuli był trzeci (15,35) a w dysku drugi (46,53 m).

Z innych wyników warto zauważyć udany występ dwóch sprinterek UWM Olsztyn, bowiem w biegu na 100 m Wiktoria Rutkowska była piąta (12,06), a Alicja Potasznik zajęła w finale szóste miejsce (12,08).

* Klasyfikacja generalna lekkoatletycznych AMP, kobiety: 1. Uniwersytet Gdański - 758,5 pkt; 2. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - 676,5; 3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi - 670 (...) 30. UWM Olsztyn - 241; mężczyźni: 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 987 pkt; 2. Politechnika Gdańska - 950; 3. Uniwersytet Gdański - 853 (...) 23. UWM Olsztyn - 252,5 (...) 29. WSPol Szczytno - 191.

Natomiast dzisiaj w Wilkasach koło Giżycka rozpoczynają się Akademickie Mistrzostwa Polski w żeglarstwie w klasie omega. W ciągu trzech dni na jeziorze Niegocin będzie rywalizować 90 załóg reprezentujących 40 uczelni. Apetyt na dziewiąte z rzędu zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej ma Politechnika Gdańska. W imprezie weźmie udział 276 żeglarzy, którzy na początku rywalizacji zostaną podzieleni na floty A i B, po czym najlepsze z nich awansują do grupy złotej, walczącej o medale. Natomiast w grupie srebrnej zmagania będą się toczyć o dalsze miejsca.

Ceremonia otwarcia zawodów i tradycyjne wciągnięcie bandery odbędzie się dzisiaj o godzinie 9, a początek rywalizacji wyznaczono na godz. 10.30. Koniec regat zaplanowano na czwartek o godz. 15.

dad