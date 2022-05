Koło odłączone w czasie jazdy powodem zdarzenia drogowego w Osiece

W środę (18.05.22r.) około godz. 16:00 policjanci z drogówki czuwali nad bezpieczeństwem ruchu drogowego na krajowej 51. Jadąc trasą Bartoszyce - Osieka zauważyli stojące w rowie auto.Jak się okazało chevrolet uległ poważnej awarii jeszcze zanim wjechał do rowu. Przednie, lewe koło aut odłączyło się w czasie jazdy. Mężczyzna może mówić do dużym szczęściu, bo tego rodzaju awarie są wyjątkowo niebezpieczne. 61 – latek był trzeźwy i jak sam powiedział dobrze, że jechał wolno, bo inaczej mogłoby to się skończyć zupełnie inaczej…KPP Bartoszyce