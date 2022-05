Zatrzymano 16 osób w związku z przemytem papierosów i paliw przez przejście graniczne w Bezledach. 9 osób mieszka w Bartoszycach

9 maja zatrzymano łącznie 16 osób, w tym 9 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zatrzymanie jest związane z przemytem papierosów i paliw przez przejście graniczne w Bezledach. Straty skarbu państwa to blisko 6 mln zł.

Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów (BIW MF) Morskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali łącznie 16 osób. Zatrzymania miały związek ze śledztwem, które prowadziła Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

7 osobom zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i pomorskiego, zajmującej się przywozem z Obwodu Kaliningradzkiego wyrobów tytoniowych bez polskich znaków oraz paliw nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego, w wyniku czego doszło do uszczuplenia należności celnych, a także podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług. Dwie spośród nich usłyszały również dodatkowy zarzut z art. 229 § 1 kk, czyli udzielania korzyści majątkowych funkcjonariuszom publicznym, pracownikom Służby Celno – Skarbowej, wykonującym czynności na polsko – rosyjskim przejściu granicznym w Bezledach, w zamian za odstąpienie od kontroli samochodów i przewożonego bagażu.

9 funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przedstawiono zarzuty o charakterze korupcyjnym. W związku z pełnieniem funkcji publicznej ułatwiali oni przewóz wyrobów akcyzowych, papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz paliwa, odstępując od szczegółowej kontroli osób, towarów i samochodów wjeżdżających do Polski. Z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Jak ustaliła Prokuratura, papierosy, tytoń i susz były ukrywane w specjalnych skrytkach w samochodach, które przekraczały granicę polsko-rosyjską. Następnie były one przewożone do miejscowości Susz oraz na terenie Słupska, gdzie były sprzedawane okolicznym mieszkańcom. Z kolei olej napędowy jak i benzyna po zlaniu do zbiorników na terenie wynajmowanej hali, były sprzedawane mieszkańcom Bartoszyc i okolic.

Zarzuty dotyczą okresu od stycznia 2018 r. do lutego 2020 roku.



Na terytorium Polski wwieziono około 5 mln. sztuk papierosów, 3.900 kg krajanki tytoniowej oraz 1800 kilogramów suszu tytoniowego. Według wstępnych ustaleń należności publicznoprawne w tytułu cła, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług to prawie 5,8 mln zł. Na terytorium Polski wwieziono około 5 mln. sztuk papierosów, 3.900 kg krajanki tytoniowej oraz 1800 kilogramów suszu tytoniowego.

Reakcja Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie była błyskawiczna.

— Zależy nam, aby eliminować tego typu przypadki ze służby. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariuszy w pełnieniu obowiązków — mówi Renata Kostowska, Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania dla 4 przemytników oraz 9 funkcjonariuszy. Sąd przychylił się do wniosku w przypadku czwórki przemytników oraz dwóch funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Wobec pozostałych członków grupy przestępczej zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Prokuratura na poczet przyszłych kar i środków karnych zabezpieczyła blisko 29 tys. euro, 9 tys. dolarów, tysiąc złotych, a także pojazdy mechaniczne oraz monety wartościowe.