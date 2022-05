13 maja odbyła się Gala Laureatów Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Bartoszyckiego (Galeria)

Po przywitaniu zaproszonych gości uczestnicy wysłuchali kilka zdań podsumowujących osiągnięcia sportowe laureatów. Każdy z nagrodzonych uczestników Plebiscytu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz ufundowane przez sponsorów nagrody. Wszyscy otrzymali również upominki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.W imieniu nieobecnych Patryka Kuplaki oraz Przemysława Tyryłło nagrody odebrał tato p. Patryka Dariusz Kuplaka. W imieniu Sylwestra Jakackiego żona, Katarzyna Jakacka.Ciekawostką, ale również znaczącym i symbolicznym wydarzeniem jest to, że nagrody w imieniu sensaiwręczał sempai Grzegorz Klimek, tata Dawida z Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate -Sępopol, który w Plebiscycie zajął I miejsce.W czasie uroczystości burmistrzznaczenie sportu oraz rolę, jaką w gminie odgrywa rodzina Klimków.— Gratuluję wszystkim, jednak tak naprawdę tu nie chodzi o miejsce, ale o to, że ludzie w młodym, średnim i dojrzałym wieku z dużym sukcesem realizują swoją pasję. Obserwuję braci Dawida i Dominika, ich sukcesy w karate, a w przypadku Dominika również w kontrolowanej jeździe pojazdami z napędem na tylne koła, wręcz wzorowego zainteresowanie ich pasjami przez rodziców, a szczególnie sempai Grzegorza Klimka. Sport, jeśli chodzi o metody wychowawcze z jedną z najlepszych.Życzenia w imieniu Nadolnego i wicestarosty Władysława Bogdanowicza przekazała również— Gratuluję pasji, poświęcenia oraz dziękuję za spektakularne sukcesy. Dziękuję szczególnie za to, że dajecie widzom dużo emocji. Zwycięstwo w plebiscycie jest przyczynkiem do dalszej pracy, ale także do sięgania po najwyższe laury. Życzę wam, abyście znaleźć balans pomiędzy pasją, a życiem prywatnym. Mam świadomość, że zaangażowanie w różne dziedziny sportu powoduje, że mniej czasu poświęcacie rodzinie.