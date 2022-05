Piknik Rodzinny Dwóch Kultur. Wirwilty włączają się w obchody Dni Rodziny oraz pomoc uchodźcom

— Na terenie naszego sołectwa — mówi Justyna Bogdaniuk — mieszkają osoby, które obecnie pod swoim dachem goszczą uchodźców z Ukrainy. Piknik rodzinny organizujemy co roku, jednak teraz połączyliśmy go z pomocą uchodźcom. Chcemy w ten sposób zebrać pieniądze i wspomóc osoby powracające do Ukrainy osobom, które obecnie przebywają na terenie naszego sołectwa.

— Informacja o pikniku rodzinnym dwóch kultur została przekazana na plakatach oraz ogłoszona przez księży w cerkwi greckokatolickiej św. Andrzeja Apostoła i na „Działkach” w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bartoszycach. Oczywiście nie zapominamy też o stronach w portalu społecznościowym.

— Będzie to festiwal piknik dwóch kultur, czyli polsko-ukraiński. W przygotowania zaangażowali się mieszkańcy sołectwa, Koło Gospodyń Wiejskich „Wirwilczanki”. Przygotowaliśmy ciasta i potrawy, które będzie można zakupić. „Centrum Kultury Gminy Bartoszyce” wspomogło nas „dmuchańcami", mają być również dzielnicowi, którzy przekażą dzieciom odblaski. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z Urzędu Gminy Bartoszyce z środków na przeciwdziałanie problemom alkoholowym. Zaplanowaliśmy konkursy, można będzie też skorzystać z tzw. alko- i narkogoogli.

— Liczymy, że będzie duże zainteresowanie — dodaje Justyna Bogdaniuk.

