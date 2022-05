Ciekawy i ekologiczny projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu powiatu. Skitno będzie pachnieć malinami?

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i Eweliny Biały, sołtyski sołectwa Skitno oraz przy dofinansowaniu przez Powiat Bartoszycki Skitno krok po kroku realizuje pomysł na swoją wizję sołectwa.— Przygotowałam projekt — mówi Ewelina Biały, — który został bardzo wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania. Jego pierwszym etapem było spotkanie z Maciejem Siekierzyckim, doświadczonym pszczelarzem z 30-letnim stażem.Projekt składa się z czterech paneli: pszczoły, architektura krajobrazu, e-domki dla owadów zapylających oraz „Festyn pod malinową chmurką”. Cały projekt zmierza do… wioski tematycznej.

Drugi panel zaplanowano na początku czerwca. Uczestnicy będą uczyć się projektowania małych form zagospodarowania przestrzeni zielonych. W efekcie w sołectwie Skitno powstaną 4 nasadzenia, które uczestnicy sami zaprojektują u wykonają.Oczywiście to nie jest ostatnie słowo Eweliny Biały. Trzeci panel zaplanowany na lipiec, to wykonanie e-domków dla owadów zapylających. Na zakończenie projektu odbędzie się „Festyn pod malinową chmurką”— Nazwa, jak i cały projekt, który ma się zakończyć we wrześniu — dodaje Ewelina Biały — zmierza w kierunku, który zaplanowałam dla Skitna. W przyszłości chciałabym, aby nasza wioska była wioską tematyczną, związaną właśnie z malinami. — Dziękuję oczywiście powiatowi bartoszyckiemu, który finansuje nasz projekt, ale również Maciejowi Siekierzyckiemu za profesjonalne przeprowadzenie warsztatów, gminie Bartoszyce za udostępnienie pomieszczenia świetlicy sołeckiej oraz KGW SKIT-NO-WE - za współpracę.W projekcie mogą brać wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu bartoszyckiego.dar