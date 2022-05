Coraz bliżej do zagospodarowania plaży w Kinkajmach

Urząd Gminy w Bartoszycach przygotował dokumentację projektową na zabudowę plaży w Kinkajmach. Złożony został projekt o dofinansowanie z środków programu „Polski Ład”. Wcześniej jednak gmina musi uregulować sprawę korzystania z jeziora, które jest w zarządzaniu przez „Wody Polskie”. Jak informuje na swoim profilu wójt Andrzej Dycha, 6 maja odbyło się spotkanie z Dariuszem Wasiela, dyrektorem Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Olsztynie. Wśród omawianych tematów poruszono przyszłe zagospodarowanie plaży i jeziora w miejscowości Kinkajmy.

Na plaży w Kinkajmach zaplanowano stanowiska dla kamperów, z zapewnionym dostępem do wody oraz szambem. W zaprojektowanym budynku mają mieścić się prysznice, toalety oraz wypożyczalnia sprzętu. Przewidziano miejsce na lokale gastronomiczne, a w pobliżu zaplanowano także scenę widowiskową.W przyszłości ścieżką rowerową – podobnie, jak w przypadku Jeziora Wielochowskiego – dojedziemy do Kinkajm. Bartoszyce zostały bowiem wytypowane do udziału w projekcie, który zapewnia finansowanie budowy ścieżki do 10 kilometrów od granic miasta. Kinkajmy spełniają ten warunek.