Bartoszyce i Osieka. Dwóch pijanych 60-latkach na dwóch kółkach

Kara za przestępstwo złamania sądowego zakazu, to nawet 5 lat za kratami, a minimalna kara grzywny, jaka grozi pijanemu rowerzyście to obecnie kwota 2500 zł. Okazało się, że nie są to wystarczające argumenty dla dwóch… 60-latków.

W piątek (6.05.22r.), po godz. 8:00 policjanci z bartoszyckiej drogówki na drodze K51 w miejscowości Osieka zauważyli dobrze im znanego z wcześniejszych interwencji rowerzystę. Funkcjonariusze wiedzieli, że 60 – latek nie powinien kierować rowerem, bo ma sądowy zakaz. Badanie alkomatem, zatrzymanego do kontroli drogowej 60 – latka ujawniło, że mężczyzna pił alkohol zanim wsiadł na jednoślad, jego wynik to 0,2 promila. Mężczyzna dalej nie pojechał. Policjanci przekazali jego rower osobie wskazanej. Mężczyznę czeka proces w sądzie karnym za przestępstwo niestosowania się do sądowych orzeczeń.

Po godz. 10:00 policjanci z bartoszyckiej prewencji na ul. Wyszyńskiego zauważyli rowerzystę, którego wygląd i styl jazdy wyraźnie wskazywał, że jest pijany. Zatrzymany do kontroli drogowej 60 – latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Okazało się, że mieszkaniec miasta jechał do sklepu po kolejny alkohol. W przekonaniu 60 – latka stan jego upojenia alkoholem zupełnie nie miał znaczenia, bo do sklepu miał zalewie kawałeczek…

Mężczyznę czeka odpowiedzialności przed sądem za wykroczenie kierowania rowerem w stenie nietrzeźwości.

KPP Bartoszyce