Najistotniejszy jest fundusz sołecki - twierdzą laureaci Plebiscytu na Super Sołtysa powiatu bartoszyckiego 2022

5 maja w Urzędzie Gminy w Bartoszycach odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom Plebiscytu na Super Sołtysa powiatu bartoszyckiego 2022 roku. Spotkanie nie odbyłoby się bez doskonałej współpracy z wójtem Andrzejem Dychą. Warto podkreślić, że z trojga laureatów aż dwoje pełni funkcję sołtysa w gminie Bartoszyce.

Przypomnijmy, że w Plebiscycie na podium znaleźli się:

I miejsce: Ewelina Balińska, Wajsnory, gm. Bartoszyce 26,6%

II miejsce: Damian Nurczyk, Tolko gm. Bartoszyce 18,7%

III miejsce: Janusz Figzał, Gałajny, gm. Górowo Iławeckie 18%

Nagrody z imieniu „Gońca Bartoszyckiego” wręczali Dariusz Dopierała i Bernadeta Małachowska, a z ramienia Urzędu Gminy wójt Andrzej Dycha.





— Dziękuję wszystkim za oddane na mnie głosy. Jest to dla mnie cenne, że mieszkańcy dostrzegają moje działania. Najbardziej cieszy mnie zrealizowany fundusz sołecki. Zakupiliśmy kosiarkę, ekran multimedialny oraz meble do wiaty. Ewelina Balińska (sołtyska Wajsnor, gm. Bartoszyce), która zajęła I miejsce w naszym plebiscycie startuje po raz trzeci. Drugi rok z rzędu znalazła się na pierwszym miejscu.— Dziękuję wszystkim za oddane na mnie głosy. Jest to dla mnie cenne, że mieszkańcy dostrzegają moje działania. Najbardziej cieszy mnie zrealizowany fundusz sołecki. Zakupiliśmy kosiarkę, ekran multimedialny oraz meble do wiaty.





— Dzięki funduszowi sołeckiemu zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców. W najbliższym czasie ogrodzimy plac zabaw, na który zakupimy nowoczesne wyposażenie. Sołectwo ma nową kosiarkę, ułożony z polbruku chodnik do kościoła, wraz z ławkami i koszami na śmieci. Drugie miejsce zajął Damian Nurczyk, który – podobnie jak Ewelina Balińska – funkcję sołtysa pełni pierwszą kadencję.— Dzięki funduszowi sołeckiemu zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców. W najbliższym czasie ogrodzimy plac zabaw, na który zakupimy nowoczesne wyposażenie. Sołectwo ma nową kosiarkę, ułożony z polbruku chodnik do kościoła, wraz z ławkami i koszami na śmieci.

Niestety, z powodu obowiązków zawodowych w uroczystości nie uczestniczył Janusz Figzał. Obaj kandydaci wracali uwagę na rolę funduszu sołeckiego.

— Moim priorytetem po objęciu urzędu wójta gminy Bartoszyce – wójt Andrzej Dycha – było przywrócenie funduszu sołeckiego. Oczywiście to kosztuje, ponieważ w skali roku na fundusz sołecki przeznaczamy blisko milion złotych. Moim założeniem było, aby w ten sposób mieszkańcy poczuli się gospodarzami w swoich sołectwach i dokonywali zakupów według własnego uznania. W gminie Bartoszyce fundusz sołecki oraz inwestycje w świetlice wiejskie zależą m.in bezpośrednio od aktywności mieszkańców. Na terenie gminy są sołectwa, w których pomimo pandemii odbywały się spotkania, zajęcia oraz inne, różnego typu wspólne działania. Jednak nie każda świetlica tętni życiem.

Spotkanie było również okazją do rozmowy o inwestycjach w obu sołectwach.

— Inwestycji w naszym sołectwie jest dużo — dodaje Ewelina Balińska. — Mamy w końcu świetlicę wiejską z prawdziwego zdarzenia, do której wyposażenie kupiliśmy z funduszu sołeckiego. Walczymy jeszcze z drogami. Po raz pierwszy też w mojej kadencji będziemy uczestniczyli w konkursie na czystą i estetyczną wieś.

W Tolko powstaje przedszkole, które będzie otwarte od września. Gmina zakupiła też budynek, w którym powstanie świetlica wiejska. Właśnie przygotowany jest akt notarialny, związany z zakupem budynku na potrzeby powstania świetlicy wiejskiej.

— Nie jest sztuką inwestować w coś, co nie będzie wykorzystane – mówi wójt Andrzej Dycha. – Moim założeniem była reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich oraz powstanie stowarzyszeń tak, by w ten sposób bardziej zaangażować mieszkańców do działalności w swoich środowiskach. Widząc zaangażowanie tych grup gmina inwestuje w świetlice by wspomóc te inicjatywy. Dlatego inwestujemy w świetlice, w których naprawdę coś się dzieje.

Jak się okazuje, pomysłów oraz planów inwestycyjnych wójtowi gm. Bartoszyce nie brakuje. Naszych czytelników będziemy o tym informować na bieżąco.

dar