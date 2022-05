Ukradł płytki z granitu. Mieszkaniec gm. Górowo Iławeckie nieco się przeliczył

W kwietniu (20.04.22r.), kryminalni przyjęli zawiadomienie o kradzieży z włamaniem

do remontowanego budynku w jednej z miejscowości w gminie Górowo Iławeckie. Łupem złodzieja padło 68 paczek granitowych płytek podłogowych o wartości 14960 zł. Policjanci od chwili zgłoszenia rozpoczęli pracę operacyjną w celu ustalenia sprawcy, bądź sprawców tego przestępstwa.

Ich działania szybko przyniosły wymierne efekty. Ustalili włamywacza i go zatrzymali. Przeszukania w miejscach prawdopodobnego ukrycia łupów doprowadziło do odzyskania 50 paczek skradzionych płytek. Pozostałe 18 opakowań 35 – latek zdążył sprzedać przypadkowym osobom. Złodziejem był mieszkaniec tej samej miejscowi. 35 – latek usłyszał zarzut przestępstwa kradzieży z włamaniem. Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Czeka go proces i perspektywa nawet 10 lat za kratami.

KPP Bartoszyce