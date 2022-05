Internauci ocenili ilość śmietników w Bartoszycach. Są bezwzględni!

treść listu: Internauta w swojej wiadomości zwrócił uwagę na „śmierdzący problem”, jakim jest malejąca – jego zdaniem – ilość śmietników w Bartoszycach. Przypomnijmy

"Chciałbym przedstawić pewien problem. Być może nie tylko ja zwróciłem na to uwagę i nie tylko mi to przeszkadza na ulicach naszego miasta. Ale od jakiegoś czasu w Bartoszycach jest coraz mniej śmietników. Może nie było by to uciążliwe dla mnie samego, ale staram się sprzątać po swoim psie. Często bywa tak że takiego śmietnika po prostu trzeba szukać.

Problem nie występuje na terenach spółdzielni, ale jedynie na chodnikach publicznych należących do miasta. Przykładowo ul. Warszawska, Paderewskiego, Mickiewicza, Poniatowskiego, Boh. Warszawy, Kętrzyńska - na niektórych z nich śmietnik jest tylko na przystanku autobusowym."

W naszej sondzie można było oddać głos od 2022-04-29 do 2022-05-03.

Jak odpowiedzieli internauci na pytanie, czy w Bartoszycach jest za mało śmietników?

W Bartoszycach jest za mało śmietników? Tak 90.91% Nie 7.79% Nie mam zdania 1.3%

Z taką opinią zgadza się 70 osób, czyli 90.91 % biorących udział z sondzie. Przeciwne zdanie ma 6 osób (7.79 %), a „nie mam zdania" zaznaczyła tylko jedna osoba.

Jak artykuł i pytanie komentowali nasi czytelnicy?

„Całe miasto jest pozbawione śmietników i jak ma być czyste, na kwadracie jest trochę śmietników i uważają, że ktoś będzie niósł papierek na kwadrat wyrzucić.”.

„Prawda i nie ma śmietnika na psie odchody też, niestety.”

„Czasami mam super spacer z kupa od szkoły jedynki aż do zacisza... kupkę wyrzucam na przystanku autobusowym (bo to JEDYNY śmietnik od szkoły) !!!Wrrrr”

„śmietniki były na psie odchody ale przez to że były niszczone wyrywane z słupów a nawet nic nie zostawało z nich to zostało po prostu usunięte całkiem bo stwierdzili że sensu nie ma stawiania jak są niszczone.”

„Wzdłuż ulicy Poniatowskiego od świateł aż do ronda za mostem nie ma ani jednego kosza na śmieci!”

„Prawda, jak się po psie sprząta, to trzeba spacerować z tym później długo długo…”

„Śmieciarze nie wyrabiają mało czasu.

„Swoje śmieci zabieramy. Skąd zwyczaj zostawiania ich innym? Śmierdzące pojemniki na śmieci nie są ozdobą miasta.”

„Będąc w Tokio, zaobserwowałem, że tam nie ma śmietników i nie ma śmieci na ulicach, chodnikach, placach. Japończycy, swoje śmieci zabierają ze sobą. Przykład godny naśladowania.”

„Pamiętam moment obalenia komuny. Polska miała być drugą Japonią. Tymczasem myślimy, ile dostawić w mieście pojemników na psie g***a.”

„Polska miała być drugą Japonią, Irlandią a tym czasem jesteśmy w czarnej d.... Pozdrawiam.”

„status gospodarki Państwa nie ma wpływu na zachowania Obywateli. Kto się brudasem urodził to choćby opływał w luksusach to brudasem będzie. Wszystko zaczyna się od wychowania od dziecka.”

„Za mało wręcz wcale ul. Poniatowskiego jedna wielka masakra ani koło bloku ani przy chodniku. Nowa droga ani jednego śmietnika. Młodzież przychodzi na papierosa za garaże wiadomo jedzą piją napoje i wszystko się walą po całym osiedlu. Bo w koło ani 1 śmietnika. Staż miejska jeździ, ale nie zajrzy, bo po co. Niech stoją brudzą i tak co parę tyg. zabierają po 4 worki 120 l. Śmieci. Jednym słowem żenada.”

Czy głosy mieszkańców będą usłyszane? Będziemy przyglądać się tematowi.

