Zygmunt Zbigniew Pampuch 28 kwietnia przestał pełnić funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Bartoszyce

28 kwietnia decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adama Roczniak ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Bartoszyce odwołany został Zygmunt Zbigniew Pampuch. Jego miejsce zajął 42-letni Marcin Hińko, dotychczasowy zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Mrągowo.Decyzja o odwołaniu, chociaż zgodna z kodeksem pracy, dla mieszkańców powiatu bartoszyckiego jest niezrozumiała. Na emeryturę Zygmunt Zbigniew Pampuch przechodzi za 2,5 miesiąca.

Nadleśniczy Zygmunt Zbigniew Pampuch odmówił komentarza.

Odwołanie – jak wynika z naszych informacji – nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek naruszeniem zasad pracowniczych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie zastosował art. 52, ani 53 kodeksu pracy. Oznacza to, że umowa nie została rozwiązana z winy pracownika (art. 52) w wyniku naruszenia obowiązków pracowniczych lub utraty uprawnień, ani bez winy pracownika, (art. 53) w wyniku długotrwałej nieobecności lub długotrwałej niezdolności do pracy.

Zgodnie z art. 70 kodeksu pracy pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony. Tym samym z Nadleśniczym został rozwiązany stosunek pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed decyzją o odwołaniu.

Nadleśniczy Zygmunt Zbigniew Pampuch swoją funkcję pełnił przez niemal 13, a w Lasach Państwowych przepracował 41 lat. Przeszedł drogę od strażnika leśnego Nadleśnictwa Kudypy. Nadleśnictwo Bartoszyce objął w wyniku konkursu przeprowadzonego przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. W rywalizacji wzięło udział sześciu kandydatów. Nadleśniczy działał w Związku Leśników Polskich, blisko 25 lat współpracował nieetatowo w centrali związkowej w Warszawie.

Dziękujemy za współpracę. Zawsze, kiedy trzeba było uzyskać jakąkolwiek informację, otrzymywaliśmy ją od ręki. Wierzymy w to, że Zygmunt Pampuch nie zakończy swojej działalności, a na emeryturze będzie miał jeszcze więcej możliwości, by angażować się w sprawy miasta i powiatu.

Dariusz Dopierała