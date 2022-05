Już dziś, 3 maja Kamila Tytło z Bartoszyc wystąpi w sadze "Stulecie Winnych"

Już dzisiaj zapraszamy naszych Czytelników do obejrzenia 50 odcinka emitowanego w Telewizji Polskiej serialu „Stulecie Winnych”. Będzie to debiut bartoszyczanki Kamili Tytło, której grę aktorską mogliśmy poznać w spektaklach Stowarzyszenia „Projekt Kobieta”.Pełna treść rozmowy z Kamilą ukaże się wkrótce na naszej stronie internetowej. Młoda i bardzo zdolna aktorka-amatorka opowie nam o tym, jaką rolę w drodze do pokochania aktorstwa odegrało jej rodzinne miasto oraz planach, między innymi związanych z dalszą edukacją. Wywiad jest bardzo osobistym, ponieważ rozmawiamy też o jej przemyśleniach, również dotyczących szans oraz emocjach związanych z planem filmowym.Tak Kamila opowiada o swoim udziale w "Stuleciu Winnych":— Byłam fanką serialu od pierwszego sezonu. To saga rodzinna, ale również serial historyczny, a czwarty sezon rozgrywa się m.in w czasach PRL-u i później, z pewnością fani historii znajdą w tym serialu coś dla siebie. Gram Ulę Klimkiewicz, która będzie miała bardzo ciekawy wątek. Jest wnuczką głównej bohaterki – Mani Winnej. Osobowość granej przeze mnie postaci jest moim przeciwieństwem, co pozwoliło mi szczęśliwie wykonać ogromną pracę ze sobą. Pokochałam Ulę od pierwszego przeczytania scenariusza. Mam nadzieję, że to samo zrobią widzowie.Kamila Tytło, pomimo ogromu pracy, którą włożyła w zdobywanie doświadczenia na scenie pozostaje bardzo skromna i... wymagająca. Szkoła teatralna jest dla niej kluczowym etapem na drodze do realizacji swoich towarzyszących jej od dzieciństwa marzeń o aktorstwie dlatego podkreśla, by nie nazywać jej aktorką. Jednocześnie młoda artystka jest też wymagająca przede wszystkim od siebie, ale i innych, czego dowodem jest niżej podpisany.