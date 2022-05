W środę 27.04 policja dostała wezwanie do jednego mieszkań w pobliżu ulicy Okrzei w Bartoszycach. Ugodzony nożem mężczyzna zmarł.

27 kwietnia informowaliśmy o tragedii, do której doszło w jednym z mieszkań w okolicy skrzyżowania ulic Okrzei i Nad Łyną. Niestety, mężczyzna, którego ugodzono nożem w pachwinę zmarł.

Czworo mężczyzn spotkało się w jednym z mieszkań, by razem spożywać alkohol. W trakcie spotkania 27-latek ugodził nożem kuchennym 39-latka. Trafił w tętnicę udową. Pacjenta przewieziono na SOR w Bartoszycach, a następnie przetransportowano LPR do Olsztyna. Mężczyzna zmarł. Uczestnicy spotkania to znani bartoszyckim policjantom mężczyźni z wcześniejszych interwencji z ich udziałem.

Wobec 27-latka zastosowano areszt.

dar