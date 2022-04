Piotr Baczewski wyróżniony Laurem „Najlepszym z Najlepszych”

28 kwietnia w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin nagrodził za zasługi nominowanych.Nagrody są przyznawane w 10 kategoriach, w tym m.in. zdrowie, gospodarka, osobowość, Gościem artystycznym zwieńczającym galę w filharmonii była Cleo.turystyka. Kandydatów do nagradzania nie brakuje, bo Warmia i Mazury to region, który ma mnóstwo do zaoferowania - wiele osób, przedsiębiorstw i instytucji, które osiągają sukcesy na skalę całego kraju, a także i zagranicą. od 2003 roku wręczono już ponad 400 laurów.— Chcę uhonorować ludzi, którzy swoją pracą, talentem, ale również konsekwencją dochodzą do celu, do wymarzonego szczytu swoich działań, profesji, dyscyplin życia. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy swoich ambasadorów, wspaniałych przedstawicieli regionu Warmii i Mazur, których poznaje Polska, ale również cała Europa – powiedział w swoim wystąpieniu Gustaw Marek Brzezin.Wśród wyróżnionych przez marszałka województwa znalazł się Piotr Baczewski. Nagrodę otrzymał w kategorii „działania na rzecz społeczeństwa.”— Nagrodę odczytuję jako całościową i dedykuję ją całej wspaniałej i niesamowitej kadrze — mówi Piotr Baczewski. — Na rzecz społeczności działam od wielu lat. Najpierw prowadziłem drobniejsze działania społeczne, jednak w miarę rozwoju stowarzyszenia umacnialiśmy naszą pozycję, podejmując się coraz bardziej znaczących działań. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” powstało 19 lat temu, „Barkę” prowadzimy od 15 lat, a niedawno rozpoczął działanie Dom Pomocy Społecznej w Worynach. Jednak naszym najmłodszym dzieckiem jest założona wspólnie z samorządem Miasta Górowo Iławeckie stołówka, prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną „Tradycja” w Górowie Iławeckim.