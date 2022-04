Bartoszyce w Polskim Związku... Bokserskim

- Pomysł ten już od jakiegoś czasu po głowie mi chodził - przyznał Tomasz Zaręba, trener Bartoszyckiej Szkoły Taekwondo. - Był to efekt bliskich kontaktów z Emilem Husejnowem, który dość prężnie działa w boksie. No i Emil mnie namawiał, namawiał, aż namówił do przystąpienia do Polskiego Związku Bokserskiego. Wymiernym efektem tego będą treningi bokserskie, które raz w tygodniu Emil lub jego kolega będą u nas prowadzić.

Oczywiście akces do PZB nie oznacza od razu udziału w zawodach bokserskich, bo do tego momentu jeszcze sporo wody w Łynie musi popłynąć. - Jest to zbyt świeża sprawa, by już myśleć o startach, ale na pewno jest to szansa na rozwój i klubu, i zawodników - nie ma wątpliwości Zaręba, dodając, że o startach myślą z kolei kickboxerzy. - Ale będą to raczej lokalne imprezy, bo te ogólnopolskie związane są ze znacznie większymi kosztami, a poza tym obecnie nie mamy zawodników na poziomie mistrzostw kraju. Generalnie mamy bowiem grupę, która dopiero wdraża się w turniejowe walki. A co do taekwondo, to trenują u nas dzieciaki, zresztą w tym wieku to bardziej się bawią sportem niż trenują. W ich przypadku na sportową rywalizację trzeba więc jeszcze trochę poczekać.

Największą gwiazdą bartoszyckich sportów walki jest Michał Kuźniak, jednak we wrześniu zerwał więzadła w kolanie prawej nogi. - Jesienią Michał przeszedł operację rekonstrukcji więzadeł, a potem była rehabilitacja - wyjaśnia Tomasz Zaręba. - W tej chwili już trenuje, ale nie może używać nogi do kopanych technik, więc skupia się na boksowaniu i siłowni.

Na pewno przedstawicieli Bartoszyc będzie można zobaczyć w Stębarku podczas czerwcowych mistrzostw Warmii i Mazur w kickboxingu oraz w gali Battle of Barcja, która jesienią odbędzie się w Bezledach.