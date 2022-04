Wójt gminy Bartoszyce tworzy nową tradycję spotkań z mieszkańcami

— Dotychczas na terenie gminy Bartoszyce nie było tego typu inicjatyw — mówi wójt Andrzej Dycha. — Mam nadzieję, że w ten symboliczny sposób uda nam się pomóc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji. Nie ma jeszcze u nas takiej tradycji, to nasze pierwsze, organizowane przez gminę spotkanie Wielkanocne. Wszyscy wiemy, jak trudna jest obecnie sytuacja finansowa. Jednak śniadanie ma też inny wymiar. Chcemy wpisać je, podobnie jak Kolacje Wigilijne, w tradycje naszych spotkań z mieszkańcami, wszystkimi osobami samotnymi i potrzebującymi.— Takie pomysły są potrzebne —mówi jeden z uczestników. W Bartoszycach jest trochę biednych osób, a ceny w sklepach bardzo wzrosły. Jest to dla nas duża pomoc.—Jest to bardzo dobry pomysł —mówi jedna z pań, uczestniczących w śniadaniu, mieszkanka Bartoszyc. — Ceny rosną i nie każdego stać na przygotowanie świąt.— Wcześniej tego nie było — dodaje kolejny uczestnik spotkania, — teraz sytuacja finansowa rodzin się pogorszyła. Bardzo dobrze, że ktoś o nas zadbał.W śniadaniu uczestniczyli nie tylko mieszkańcy z gminy Bartoszyce, ale i samego miasta.— Mamy przygotowane porcje dla około 100 osób — mówi jedna z wydających posiłki pań. — Uczestnicy śniadania mogli skosztować tradycyjnego żurku, białej kiełbasy, gołąbków. Mamy też jajka faszerowane i różne sałatki, rybę, kotlety oraz oczywiście kawę i herbatę.