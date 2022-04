W kwietniu gmina Bartoszyce podpisze umowę z Zakonem Joannitów. Urząd aneksu do porozumienia z Zakonem Joannitów nie ma

Dane statystyczne z Urzędu oraz Stacji Socjalnej Joannitów różnią się

5 kwietnia Urząd Miasta w Bartoszycach zrealizował wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 10 lutego, uzupełniając informacje o kosztach i statystykach osób korzystających z pomocy Joannitów.



Koszty ponoszone przez Urząd Miasta kształtowały się następująco: 139.869 w 2019, 162.342 w 2020 oraz 150.434 złotych w 2021 roku. Z pomocy Stacji korzystało odpowiednio 2.674 w 2019, 1.420 w 2020 oraz 1.906 mieszkańców Bartoszyc w 2021 roku. Dane przekazane przez Urząd Miasta są niższe o 1.242 os. w porównaniu ze statystykami otrzymanymi ze Stacji Socjalnej Joannitów. Urząd nie odpowiedział, z czego wynikają różnice.

Burmistrz Piotr Petrykowski, choć nie był do tego uprawniony, wniósł o kasację wyroku WSA

Przed wykonaniem wyroku burmistrz wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W skardze Piotr Petrykowski tłumaczył, że nie mógł udostępnić pełnych danych, ponieważ naraziłby się na ewentualny proces o bezprawne udostępnienie danych osobowych. Burmistrz wyjaśnienia oparł na wynagrodzeniach i danych osobowych, choć wniosek dotyczył wszystkich kosztów (wynagrodzeń, utrzymania auta, kosztów lokalu i in.) bez rozbicia na ich elementy. W przeszłości Piotr Petrykowski pracował jako główny księgowy stąd różnica powinna być dla niego jasna.

Sąd skargę kasacyjną odrzucił, ponieważ została ona „sporządzona i wniesiona przez Burmistrza, który nie był do tego uprawniony, gdyż nie wykazał by spełniał przesłanki z artykułu 175 p.p.s.a.” Skargę – o czym burmistrza pouczono doręczając wyrok – może składać wyłącznie osoba wykonująca zawód prawnika.

„Art. 175. p.p.s.a.

§ 1. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2-3.

§ 2. Przepisu nie stosuje się [czyli skargę może wnieść strona bez pełnomocnika), jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, (…) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (…) Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (…)"

Aneks do porozumienia posiada Zakon Joannitów. Urząd go... nie ma

O tym, że istnieje przynajmniej jeden aneks z 2008 roku wiedzieliśmy – już po złożeniu wniosku – od koordynatora Zakonu Joannitów, który przekazał go w jęz. niemieckim. Opisano w nim zasady funkcjonowania stacji oraz podziału kosztów pomiędzy Urzędem, a Zakonem. Potwierdza to informację, że pojęcie kosztów – o które wnioskowaliśmy – jest szersze niż same tylko wynagrodzenia, ponieważ obejmują także użytkowanie i eksploatację auta, koszty lokalu i mediów. W porozumieniu wpisano też, że działalność współfinansują inne samorządy z powiatu bartoszyckiego. Urząd nie udostępnił aneksu do porozumienia z Zakonem Joannitów.

Dopiero dwa dni po złożeniu skargi na bezczynność 8 kwietnia Sekretarz Miasta Robert Pająk poinformował, że aneksu urząd… nie posiada. „Przesłane panu zostało porozumienie trójstronne. Informacyjnie podaję, iż porozumienie zawierane było przez ówczesnego Burmistrza Miasta pana Krzysztofa Nałęcza z tego okresu (zawierania porozumienia) pozostało tylko wyłącznie to porozumienie. Trudno udzielać informacji w kwestii czegoś, czego się nie posiada po poprzedniku.”

Urząd odpowiedział również na wcześniejsze pytania – choć dotychczas także w przypadku pytania o aneks twierdził, że wszystkich informacji już udzielił. Robert Pająk potwierdził, że porozumienie nie zostało wypowiedziane ani zerwane przez żadną ze stron. Sprzęt pozostaje zabezpieczony do momentu ustalenia terminu odbioru przez stację socjalną Joannitów. Panie zatrudnione złożyły powiedzenia. Burmistrz miasta nie posiada możliwości zatrudnienia pielęgniarek, gdyż Urząd Miasta Bartoszyce nie świadczy usług związanych ze służbą zdrowia.

Otwartych pozostaje wiele pytań.

— Dlaczego decyzja o przekazaniu wyposażenia zapadła dopiero 30 marca, choć doktor prosił o spotkanie w tej sprawie i decyzję od 16 września?

— Dlaczego pełną odpowiedź na pismo skierowane do Urzędu w listopadzie otrzymaliśmy dopiero po wyroku WSA?

— Dlaczego argumentacją nieudzielenia informacji była ochrona danych osobowych i tajemnica wynagrodzeń, jeśli pytanie dotyczyło wszystkich kosztów?

— Dlaczego Urząd nie posiada aneksu do porozumienia? Nie było go, czy zaginął?

— Dlaczego wyjaśnienie braku aneksu i dodatkowe odpowiedzi wpłynęły po złożeniu skargi na bezczynność?

— Dlaczego działający w oparciu o tą samą ustawę o samorządach wójt Andrzej Dycha rozwiązanie znalazł?

Jak czegoś nie można, a bardzo się chce, to można

Być może odpowiedzią jest znane powiedzenie o tym, że jak ktoś chce, poszukuje sposobu, a jeśli nie, szuka wymówki. Pismo z 30 marca, o którym informowaliśmy, umożliwi podpisanie umowy pomiędzy Zakonem Joannitów i gminą Bartoszyce, co nastąpi 29 kwietnia.

— Stacja Socjalna Joannitów — mówi wójt Andrzej Dycha — będzie zlokalizowana na terenie gminy Bartoszyce, w miejscowości Łojdy. Sprzęt będzie można wypożyczyć również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach.