Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach

O tym, jak ważne jest by nie stygmatyzować osób z autyzmem, wiadomo od wielu lat. Jednak ważne są też działania, które mają na celu przekazywanie wiedzy o autyzmie od najmłodszych lat. Włącza się w to Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach.

„Niektórzy ludzie z autyzmem wiodą życie w ciszy, zamknięci w sobie, inni szaleją, bo rzeczywistość ich przytłacza. Niektórzy z nich nigdy nie nauczą się poprawnie dziękować. Niektórzy ludzie z autyzmem chętnie się śmieją i dużo gadają, inni są raczej rzeczowi i małomówni. Niektórzy ludzie z autyzmem rozpaczają z powodu przygnębiających myśli, inni zasiedlają słoneczną stronę życia...”

Axel Brauns 1963, niemiecki pisarz i filmowiec ze stwierdzonym autyzmem.

Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach jak co roku, już od wielu lat, uroczyście obchodzi Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Pod opieką koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Pani Beaty Zawadzkiej, realizowane są działania mające na celu przybliżanie społeczności przedszkolnej oraz bartoszyckiej problemów z jakimi borykają się osoby ze spektrum autyzmu. Ich problemów, ale również szczególnych umiejętności i uzdolnień, które posiadają.

W tym roku dzieci z grupy „Żabki” pod opieką nauczycieli: Pani Jolanty Lewandowskiej, Ewy Szadejko i Jagienki Olszewskiej, przedstawiły scenki opisujące 10 rzeczy, które dziecko z autyzmem chciałoby, aby inni o nim wiedzieli. W sposób bardzo emocjonalny, piękny i wzruszający dzieci starały się przybliżyć innym tak trudny do pokazania świat dziecka, którego zaburzenia w odbiorze rzeczywistości sprawiają wiele trudności, niosą problemy, wywołują nieporozumienia, bo wyobraź sobie, jak to jest, gdy nie masz kontroli nad sobą. Mimo to udało się przedszkolakom pokazać, że ludzie z autyzmem mają często bardzo ciekawą osobowość. Zdarzają się ludzie sukcesu, u których autyzm towarzyszy rozpoznanemu geniuszowi. Oprócz wspomnianego występu dzieci zorganizowany został również konkurs plastyczny pod hasłem „Autyzm- rozumiem, akceptuję, pomagam” skierowany do bartoszyckich przedszkoli i szkół podstawowych. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki wspomnianego konkursu. Nagrody i dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta Bartoszyce oraz Radę Rodziców naszego przedszkola wręczali zastępca Burmistrza Bartoszyce Pan Krzysztof Hećman oraz przewodnicząca jury Pani Marta Szuter, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju.

Kategoria I (dzieci 5 i 6-letnie):

I miejsce Aleksandra Duchnik

II miejsce Lena Kiszka

III miejsce Barbara Jakacka





Wyróżnienia:

— Amelia Wilczek

— Dawid i Damian Kubat

— Roksana Korolczuk

— Zosia Mucha

Kategoria II (dzieci 7,8,9-letnie):

I miejsce Maja Skupińska

II miejsce Jakub Warpas

III miejsce Milena Szczygielska



Wyróżnienia:

— Zuzanna Krowińska

— Lena Bryl

— Magdalena Rucińska

— Natan Ziębiński

Pozostałe grupy z naszego przedszkola również włączyły się w obchody tego dnia. Wszyscy obejrzeli przygotowane przedstawienie i ubrani na niebiesko podkreślali udział w obchodach tego święta. Każda grupa w swój własny sposób przyłączyła się do szerzenia wiedzy na temat autyzmu. Zostały wykonane plakaty, dzieci otrzymały medale, był również niebieski tort.

Organizatorzy:

Beata Zawadzka, Jolanta Lewandowska. Jagienka Olszewska oraz Ewa Szadejko

Beata Zawadzka