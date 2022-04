Ważny turniej w Bartoszycach

Jeden z nich odbędzie się w Bartoszycach, bo MDK niedawno zdobył mistrzostwo województwa, a teraz stanie przed szansą awansu do 1/8 finału MP. W rozgrywkach uczestniczy także Szczypiorniak, wicemistrz województwa. Juniorzy młodsi z Olsztyna zagrają we Włocławku, a ich rywalami będą MTS Kwidzyn, AZS Włocławek i Vive I Kielce.

- Juniorzy młodsi to zawodnicy urodzeni w latach 2005-06 - wyjaśnia trener Andrzej Cichocki. - Nasi gracze - poza dwoma - są z rocznika 2006, czyli będą młodsi od większości rywali, a w tym wieku jeden rok różnicy to sporo. Jest to zespół, który w ubiegłym roku dostał się do czołowej szesnastki mistrzostw Polski młodzików. Start traktujemy szkoleniowo, jako przetarcie przed następnym rokiem, w którym ten zespół ponownie będzie rywalizował w tej samej kategorii wiekowej. Ale gramy u siebie przy swoich kibicach, więc zobaczymy, co nam się uda osiągnąć. Kluczowy może być piątkowy mecz z Puławami, bo wydaje mi się, że jest to najsłabszy zespół z trójki, która przyjedzie do Bartoszyc - kończy Andrzej Cichocki.

MDK Bartoszyce

* Bramkarze: Miłosz LEWOŃ, Piotr RYNKIEWICZ, Konrad KOSZELNIK

* Obrotowi: Dominik BOGUCKI, Marcel BOIWKA

* Rozgrywający: Adam BEMBAS, Szymon BORYS, Kacper GOWKIELEWICZ, Dominik JANKOWSKI, Olaf JANOWICZ, Marcel JUREWICZ, Szymon MOŻEJKO, Maciej SAMOTYHA, Kacper WOCIAL

* Skrzydłowi: Kornel KIEŁCZYKOWSKI. Gabriel LEWOŃ, Michał SZANCIŁO