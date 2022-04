Chciała zainwestować w paliwa. Mieszkanka Bartoszyc straciła 49 tysięcy złotych

70 – latka, kuszona zyskiem z inwestowania w paliwa z pomocą oszusta zainstalowała w komputerze program umożliwiający mu zdalny dostęp do jej konta bankowego. Kobieta straciła 49 tys. złotych

W czwartek (31.03.22r.), kryminalni przyjęli zawiadomienie oszustwie. Kwota straconych przez 70 – latkę z Bartoszyc pieniędzy wyniosła aż 49 tys. zł. Oszust wykorzystał popularną metodę „na zdalny pulpit”.

Wszystko rozpoczęło się od reklamy, którą zainteresowała się 70 – latka. Dotyczyła inwestowania pieniędzy z zakup paliw. Kobieta zgłosiła chęć inwestycji klikając w reklamę i wysyłając swój numer telefonu. Z kobietą skontaktował się rzekomy specjalista od inwestycji, poprosił o przelanie niespełna 900 zł na rozpoczęcie inwestowania. Następnie poproszono ją o zainstalowanie w komputerze programu usprawniającego inwestowanie. Kobieta z pomocą oszusta zainstalowała program do zdanego dostępu do jej komputera. Później już było tylko gorzej. Kobieta podała wszystkie swoje dane, w tym numer karty płatniczej, a nawet jej PIN, wysłała też oszustom zdjęcie dowodu osobistego.

W pewnym momencie mieszkanka Bartoszyc zaczęła podejrzewać, że jest oszukiwana. Chciała zalogować się do bankowości internetowej, ale już nie mogła. Oszust przejął kontrolę nad jej kontem. Kobieta straciła 49 tys. zł.

Apelujemy!

Nie instaluj na swoich urządzeniach nieznanych aplikacji, nie wchodź w przysłane przez nieznane osoby linki. Nie podawaj nikomu haseł do bankowości internetowej. Nie ulegaj presji czasu podejmując finansowe decyzje i nie wierz we wszystko, co usłyszysz w słuchawce telefonu.

KPP Bartoszyce