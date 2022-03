Klub Morsów „Przerębel" im. Krzysztofa Matysiaka w Bisztynku jest pełnoletni

Oczywiście nie obyło się bez urodzinowej kąpieli, po której można było nieco się rozgrzać. Do wyboru była zupa gulaszowa, bigos, ciasto, smalec i coś do picia oraz ognisko i kiełbasa.



Rozmawiamy z Agnieszką Romanowską, która klubowi prezesuje od 2014 roku, kiedy dotychczasowy prezes Marek Dominiak objął stanowisko burmistrza.

— Przede wszystkim na ręce Prezesa składam życzenia wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Klubu Morsów.

— Klub jest nieoficjalny, dlatego też i prezesostwo jest nieformalne — śmieje się Agnieszka Romanowska. — Ze stowarzyszeniem przerębel łączy nas to, że praktycznie członkowie są ci sami.

— Klub ma 18-letnią historię, a kto z jego członków ma największy staż?

— Marek Dominiak, Radek Mic i Edward Adamus.

— „Przerębel” to tylko morsowanie?

— Nie. Angażujemy się w akcje charytatywne na terenie miasta i gminy Bisztynek, a czasami w wydarzenia, które organizowane są nieco dalej. Staramy się promować klub i miasto tam, gdzie jest to możliwe. Staramy się być wszędzie tam, gdzie nas potrzebują. Jeździmy na Międzynarodowe Zloty Morsów w Mielnie, jak i do innych miejsc. Mogę wymienić kąpiele w Bartoszycach, Reszlu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Jezioranach, Starych Jabłonkach, Lidzbarku Warmińskim, Giżycku, Galinach, czy w jeziorze Dadaj. Byliśmy też na „Zimowych szlakach Szwecji". I z pewnością nie jest to nasze ostatnie słowo! W 2015 roku zapisaliśmy się w Księdze Rekordów Guinnessa. We wszystkich miastach w Polsce, gdzie działają kluby morsów o jednym czasie wchodziło do wody minimum 15 osób.



— Jak długo trwa sezon?

— Czy w tego typu działalności można mówić o jakichkolwiek sukcesach?

— Na pewno sukcesem jest, że zimą trzeba się zmotywować do wyjścia w domu i aktywności fizycznej. Jest to sukces osobisty każdego członka klubu.



— Jak wygląda liczebność w klubu. Można odczuć zmiany demograficzne?

— Dziękuję za rozmowę.

red. dar

bartoszyce@gazetaolsztynska.pl