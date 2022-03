Mleko się rozlało. W Szwarunach, gm. Bartoszyce przewróciła się cysterna

W czwartek 24 marca o godzinie 2:50 doszło do nietypowego wydarzenia w miejscowości Szwaruny. Cysterna przewożąca mleko „odczepiła się" od pojazdu i wylądowała w rowie. Ze zbiornika zaczęło wylewać się mleko.— Kierowcy zablokowały się hamulce, co skutkowało odpięciem przyczepy, która przewróciła się do rowu — mówi asp. Marta Kabelis, Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach.Na miejscu pracował 1 zastęp z JRG w Bartoszycach. Policja zabezpieczyła teren do czasu przepompowania mleka i wyciągnięcia cysterny.