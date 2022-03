Trwa wypalanie traw. Kolejne pożary w powiecie bartoszyckim

Pomimo tego, że strażacy ostrzegają o, nadal dochodzi do pożarów.

— Przy silnym wietrze — mówi oficer prasowy PSP w Bartoszycach Piotr Kowalski — pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia, a przy zmiennym wietrze może to zachodzić w różnych kierunkach. Jeśli w pobliżu znajdują się zabudowania, lub inne budynki wykonane z materiałów palnych jest prawdopodobieństwo, że pożar przeniesie się także na nie.

Taka sytuacja miała miejsce we wtorek 22 marca. Strażacy zostali zadysponowani do pożaru traw w okolice miejscowości Jarkowo oraz ulicy Armii Krajowej. Pożar miał miejsce w okolicach zabytkowej stodoły, która obecnie jest pustostanem. To pokazuje, że palenie traw może powodować zagrożenie nie tylko dla zwierząt, ludzi, ale i budynków.dar