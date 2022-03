Naiwnych nie sieją, ale złodzieje zbierają ich żniwa. 2 tys. straciła mieszkanka Bartoszyc

Na BLIK-a, SMS z niedopłatą, czy - jak w tym przypadku w portalach sprzedażowych. Oszustwa są nadal popularne i... w cenie., SMS, czy - jak w tym przypadku

W środę (16.03.22r.), do komendy policji zgłosiła się 25 – latka z Bartoszyc. Kobieta została oszukana. Oszust wykorzystał chwilę jej nieuwagi i ukradł z jej konta 2 tys. zł.

Ta historia, jak wiele podobnych rozpoczęła się od wystawienia przez 25 – latkę przedmiotu na sprzedaż na popularnym portalu aukcyjnym. Następnie ze sprzedającą skontaktował się kupujący, a tak naprawdę oszust. Prosił o podanie adresu e – mail. Wysłał tam pewien link. To narzędzie, które miało służyć do zaakceptowania płatności za wystawiony towar z pominięciem portalu aukcyjnego, a wszystko, by szybciej otrzymać należność. 25 – latka kliknęła w link i podążała za instrukcją umieszczonego tam formularza. Podała swoje wrażliwe dane i zalogowała się do bankowości internetowej. W ten sposób otworzyła oszustowi drogę do dysponowania zgromadzonymi tam pieniędzmi. Tylko, dlatego że miała ustawiony limit dziennych wypłat, oszust zdołał ukraść jej 2 tys. zł, w przeciwnym razie mógłby pozbawić kobietę wszystkich oszczędności.

Uwaga!

Nigdy nie otwieraj nieznanych linków i nie podawaj danych - szczególnie tych, związanych z płatnościami online i dostępem do bankowości internetowej.