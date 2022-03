Na szybach BOSIR pojawiły się sylwetki ptaków. Nie zdają egzaminu – twierdzi ornitolog

Na szybach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Słowackiego naklejono kolejne sylwetki ptaków. Poinformował nas o tym czytelnik. Sprawdziliśmy informację. Na budynku pojawiły się kolejne sylwetki ptaków drapieżnych. Z pewnością jest to krok w dobrym kierunku, a być może reakcja na artykuł opublikowany w naszej gazecie.

— Dlaczego dyrektor hali nadal upiera się przy sylwetkach ptaków? — zastanawia się Marek Bebłot. — Jeżeli są to sylwetki ptaków, które już były na niektórych szybach BOSIR, takie rozwiązanie nic nie da.

Nie byliśmy poinformowani przez Urząd Miasta, ani dyrektora hali widowiskowo-sportowej, że rozważany jest taki pomysł. Brak informacji jest o planowanych działaniach jest przez urzędników stałą strategią. W odpowiedzi na wniosek złożony przez dziennikarza w sprawie planów połączenia MDK i BDK, w piśmie z dn. 27.07.2021 Urząd Miasta wskazał, "że skoro sprawa nie została sfinalizowana (pozostawała w sferze ustnych rozmów), nie posiada ona cech informacji publicznej."

Nie można powiedzieć, że Norbert Gromulski, lub Urząd Miasta w Bartoszycach nie zdają sobie sprawy z tego, że naklejone sylwetki ptaków nic nie zmienią. W piśmie wysłanym do Urzędu Miasta w Bartoszycach, 22.10.2019 r., kiedy jeszcze nie oddano do użytku hali widowiskowo-sportowej, wyraźnie zaznaczono, że. Pismo

We wrześniu 2021 roku Marek Bebłot spotkał się z dyrektorem BOSIR-u.— W ubiegłym roku — mówił Norbert Gromulski, —kiedy zauważyliśmy, że w szybę uderzały ptaki, okleiliśmy część szyb sylwetkami ptaków. Jak dowiedziałem się dzisiaj podczas spotkania, nie spełnia to jednak swojej roli.Trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, po której stronie ornitolog napotyka barierę. Dyrektor sali widowiskowo-sportowej jest odpowiedzialny za przygotowanie budżetu. Z drugiej strony, jak informował nas we wrześniu, decyzja o wydatkach