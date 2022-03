Przy ul. Nowowiejskiego w Bartoszycach znaleziono pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej (video)

Trwają prace nad, biegnącej od ulicy Nowowiejskiego do ul. Zamkowej w Bartoszycach. 15 marca około godz. 9:00 operator koparki znalazł pocisk. Zauważył go dopiero wtedy, kiedy wysypał ziemię z łyżki.Natychmiast powiadomiono Urząd Miasta w Bartoszycach. Policja wyłączyła z ruchu odcinek ul. Nowowiejskiego od ronda z Bema do drogi w kierunku Dąbrowy. Na miejsce wezwano patrol saperski nr 9 z Braniewa, który działa na terenie powiatu bartoszyckiego.Jak informuje nas jeden z saperów, powiat bartoszycki jest dość mocno „naszpikowany” pozostałościami po II wojnie światowej. O ile w samych Bartoszycach nie jest to częste zjawisko – ostatnia sytuacja miała miejsce na ul. Poniatowskiego w 2018 roku, – to na terenie gmin w powiecie saperzy interweniują kilkaset razy rocznie. Zawsze są to pozostałości po działaniach wojennych zarówno wojsk rosyjskich, jak i niemieckich.Patrol zabezpieczył pocisk artyleryjski kalibru 76 mm, którego pole rażenia wynosi do 500 metrów. Znaleziony niewybuch nie miał u zapalnika, co może być spowodowane tym, że przez długi okres czasu pocisk leżał w ziemi, a więc – jak mówił jeden z saperów – mógł już skorodować.