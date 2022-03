W Twojej okolicy dzieje się coś ciekawego? Skontaktuj się z "Gońcem Bartoszyckim"

MIESZKAŃCY || Informacja oraz lokalność są najcenniejszą walutą tygodników. Dlatego zapraszamy naszych Czytelników do współpracy z „Gońcem Bartoszyckim”. Najaktywniejsi Czytelnicy otrzymają od nas miesięczną / kwartalną prenumeratę.

W naszych mediach liczy się lokalność. Interesuje nas „wielki świat” na tyle, na ile dotyczy on naszego codziennego życia, na ile ma na niego wpływ.

Z drugiej strony interesują nas przede wszystkim lokalne sukcesy, wydarzenia, bolączki... Statystyki pokazują, że wypadki i tragedie przyciągają najwięcej Czytelników, jednak nawet wówczas liczy się dla nas element osobisty, lokalny i co najważniejsze CZŁOWIEK.

Najwięcej uwagi przyciągały na naszą stronę internetową te artykuły, które zainicjowali nasi Czytelnicy, dlatego zapraszamy Was do współpracy i współtworzenia naszych mediów. Czekamy na widomości o ciekawym zdarzeniu i interesujących ludziach. Wokół, obok Ciebie zdarzyło się coś co wymaga interwencji? Jesteś świadkiem wypadku? Działasz w samorządzie, placówce kulturalnej, może oświacie lub stowarzyszeniu a jednocześnie chcesz być na bieżąco z wydarzeniami naszego powiatu i województwa?

Wyślij nam wiadomość, poinformuj o ważnym wydarzeniu, ważnej inicjatywie. Zapraszamy do stałej lub okazjonalnej współpracy. W zamian najbardziej aktywni internauci otrzymają on nas miesięczną elektroniczną prenumeratę „Gazety Olsztyńskiej” oraz „Gońca Bartoszyckiego”.

dar

d.dopierala@gazetaolsztynska.pl