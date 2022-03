6 marca w Bartoszycach odbyła się 10-ta edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

W 10-tej edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” wzięło udział blisko 130 uczestników. 6 marca uczestnicy biegu zebrali się na Jeziorku Miejskim w Bartoszycach. Przed startem odczytano list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.— To już kolejny organizowany przez BOSIR Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. — mówi Sławomir Kirkuć z BOSIR-u. — Jest to jeden z dwóch cyklicznych, okolicznościowych biegów, drugi organizujemy z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. W biegu wzięło udział około 130 osób, a byliśmy przygotowani na 195 osób, bo tyle mieliśmy zestawów startowych.— Uczestnicząc w biegu oddajemy cześć i szacunek dla bohaterów — mówi Marcin Kazimierczuk, — którzy nie szczędzili życia i krwi za wolną Polskę. Chodzi o to, żebyśmy byli w tym dniu razem i pokazali jedność z tymi, którzy walczyli.— W biegu — mówi Jan Melnyczok — uczestniczyło dużo osób dorosłych oraz dzieci. Sprzyjała nam dobra pogoda i doskonałe warunki do biegania. Mój udział był dla mnie obowiązkowy, ponieważ staram się brać udział w każdym tego typu biegu. Wyjątkiem są sytuacje losowe, kiedy uczestniczę w innym wydarzeniu. Bieganie jest dla mnie tak samo naturalne jak udział w wydarzeniu. Ukończyłem go w pierwszej trójce.