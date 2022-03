Mieszkańcy gm. Bartoszyce zjednoczyli się w pomocy

Na apel wójta Andrzeja Dychy odpowiedziały prawie wszystkie działające na terenie gminy Koła Gospodyń Wiejskich. Zaangażowanie KGW z Kromarek przeszło najśmielsze oczekiwania. Panie z Koła uszyły kołdry, poduszki oraz kominiarki, które trafią na Ukrainę. Paniom towarzyszą słowa papieża Franciszka: „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: Dziś zrobiłem gest miłości wobec drugiego”.W piątek 4 marca wyruszył pierwszy transport z pomocą. W pakowaniu pomagali również uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach. Cztery „wypełnione po brzegi” prywatne samochody przetransportowały wszystkie dary na miejsce zbiórki. Później TIR pojedzie do Lwowa, gdzie przekazana pomoc zostanie przetransportowana dalej, do obleganego Kijowa. Ukraińcy otrzymają m.in. łóżka polowe, materace, kołdry, leki i produkty higieny osobistej.W przyszłym tygodniu wyruszy kolejny transport.Wójt Andrzej Dycha poinformował, że na terenie gminy Bartoszyce, w prywatnych lokalach przebywa 11 uchodźców z Ukrainy, w tym siedmioro dzieci. Pracownicy Urzędu Gminy wzięli na siebie wszystkie niezbędne formalności tak, by dzieci mogły kontynuować naukę w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.dar