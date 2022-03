W gm. Górowo Iławeckie dwóch pijanych mężczyzn oferowało pomoc uchodźcom

Do naszej redakcji wpłynęła informacja o rzekomym incydencie, do którego 3 marca miało dojść w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. W szkole miała być podpalona petarda lub świeca dymna.

informacje na szczęście okazała się nieprawdziwa. Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach nie potwierdza takiego zdarzenia.

— Nie mamy odnotowanego takiego incydentu — mówi asp. Wojciech Szerejko. — Zgodnie z zaleceniami, wysyłamy patrole w miejscach, gdzie przebywają uchodźcy z Ukrainy. w ten sposób prowadzimy działania prewencyjne.

O zdarzenie zapytaliśmy dyrektorkę Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

— Nic takiego nie miało miejsca — mówi Maria Olga Sycz. — Niestety, doszło wczoraj do nieprzyjemnego incydentu, którego ofiarą były rodziny z Ukrainy. Uchodźcy mieszkają u prywatnych rodzin na terenie gminy Górowo Iławeckie. W czwartek 3 marca pod jeden z takich domów podjechał samochód z dwoma pijanymi mężczyznami.

O incydent zapytaliśmy również burmistrza Górowa Iławeckiego.

— Nic nie wiem o takim incydencie — mówi Jacek Kostka. — W czwartek 3 marca w urzędzie obradował sztab kryzysowy. Ustaliliśmy działania prewencyjne, między innymi pogadanki w szkołach. W okolicy Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania częściej będą patrole policji. Jest to bowiem miejsce podwyższonego ryzyka, podobnie jak miejsca pobytu uchodźców. Będziemy informować służby mundurowe o miejscach pobytu uchodźców tak, by zapewnić im bezpieczeństwo.

— Dobrze, że byłam na miejscu — mówi chcąca zachować anonimowość włościanka lokalu. — Mieszkają u mnie trzy kobiety z pięciorgiem dzieci. Kiedy około 21:30 pod dom podjechało dwóch pijanych mężczyzn, dziewczyny się wystraszyły. Całe szczęście, że podjechałam, bo nie wiem, jakby to się skończyło, czy panie by sobie poradziły.

Jak się okazuje, mężczyźni… chcieli pomóc. Jednak nie każdy uchodźca zna język polski, a od mężczyzn z dala było czuć zapach alkoholu.

— Liczę na to, że ludzie się o pamiętają i takich incydentów więcej nie będzie. Jeśli ktoś chce pomagać, niech robi to na trzeźwo i w normalnych godzinach. Proszę też, by z ofertą pomocy kierować się do mnie, do właścicieli lokalu, a nie bezpośrednio z rodzinami. Nie może być tak że ktoś jedzie sobie sam, bez ustalenia z właścicielką mieszkania. Dziewczyny się boją!

— Takie incydenty zdarzały się wcześniej?

— Nie, to był pierwszy przypadek. Poprosiłam dziewczyny, które u mnie nocują, żeby informowały mnie o tego typu incydentach.

O zdarzeniu poinformowaliśmy policję i mamy deklarację, że miejsce będzie monitorowane przez funkcjonariuszy. Ma to również znaczenie psychologiczne: uchodźcy muszą wiedzieć, że ktoś ich pilnuje, że są bezpieczni.

Jak poinformował Jacek Kostka, samorząd miasta Górowa Iławeckiego podjął w piątek 4 marca decyzję o zerwaniu współpracy z miastem partnerskim Bagrationowskiem w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

dar