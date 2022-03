Marek Dominiak: Bisztynek jest przyjaznym miastem

— Bisztynek jest małą gminą i miasteczkiem. Jakie ma szanse w zestawieniu z większymi miastami?

— Atutem Bisztynka jest atmosfera spokojnego miasta. Jest to miejsce, w którym życie toczy się własnym tempem z dala od wielkomiejskiego zgiełku. W naszym mieście stawiamy na ochronę przyrody, powietrza, wpieranie lokalnych potraw i rzemiosł oraz dążymy do poprawy jakości życia mieszkańców. Bisztynek doskonale wpisuje się w założenia ruchu Cittaslow, do którego przynależy od 2006r. Sieć miast Cittaslow stale się rozrasta, stanowiąc alternatywę dla aglomeracji miejskich. U nas mieszkańcy dużych miast znajdują wytchnienie i odpoczynek. Mieszkańcy Bisztynka mają zapewniony dostęp do służby zdrowia, gabinetu rehabilitacyjnego i podstawowych instytucji, takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Posterunek Policji. Dobrze działa Urząd Miejski i Urząd Stanu Cywilnego. Dodatkowo o bezpieczeństwo mieszkańców dbają druhny i druhowie z siedmiu Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie jednostki OSP działają w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym. Inwestujemy w nasze placówki oświatowe i mamy je świetnie wyposażone. Funkcjonuje przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach oraz od kilku lat Żłobek Miejski.

— Do Bisztynka trzeba dojechać…

— W ramach funduszu dróg lokalnych składaliśmy wniosek i otrzymaliśmy dofinansowanie 50% na remont ulicy Asnyka oraz Prusa. Natomiast jeśli chodzi o wnioski składane przez powiat na remont drogi z Prosit do Księżna oraz Księżna do granicy z powiatem olsztyńskim, to został on zakwalifikowany. Modernizacja będzie wykonana, podobnie jak drogi z Grzędy do Łędławek. Niestety, nie zawsze jest różowo. W przypadku ulicy Orzeszkowej, gdzie dofinansowanie wyniesie nie deklarowane 60, a 21%, trzeba się zastanawiać z jakich środków brakującą kwotę uzupełnić. Niestety trzeba patrzeć również na to, że w przypadku większych inwestycji, w związku ze zmianą cen i kosztów mogą pojawić się większe wydatki które będą niekwalifikowane, a więc poniesie je gmina czy powiat. Kumulacja inwestycji oraz zmiany cen rynkowych mogą tworzyć zagrożenie ich realizacji.

— Nawet w takim miasteczku rozwój wymaga inwestycji, choćby mieszkaniowych. Miniony rok to w gminie Bisztynek dużo działań związanych z inwestycjami, także mieszkaniowymi.

— To prawda. W budynku po byłym przedszkolu w Sątopach-Samulewie zostanie odtworzonych 7 mieszkań komunalnych. Czekamy na odpowiedź z Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja jest na poziomie ponad półtora miliona złotych, a dofinansowanie ma wynieść 85% kosztów. Ogłosiliśmy również przetarg na modernizację czterech świetlic, w Sątopach, Sątopach-Samulewie, Pleśniku i Paluzach. Z niecierpliwością czekam na składane oferty. Na początku marca zostanie również ogłoszony przetarg na budynek OSP i podstacji pogotowia w Bisztynku łącznie z przebudową ulic, gdzie mamy już kompletną dokumentację. Przygotowujemy też dokumentację do ogłoszenia przetargu do składania wniosku o środki z banku Gospodarstwa Krajowego na budynek wielorodzinny, w którym będzie 21 lokali. Dofinansowanie ma wynieść 85% kosztów.

— Jak wyglądają możliwości i plany inwestycyjne?

— Jeśli chodzi o inwestycje to zrealizowaliśmy i jesteśmy w trakcie realizacji wielu działań. Głównie w obszarze wodno-kanalizacyjnym, drogowym, oświatowym, oświetleniowym, budownictwa mieszkaniowego, na rzecz OSP i infrastruktury kultury. Istotna jest infrastruktura, żeby można było wszędzie dojechać, a nie ukrywam, że z tym wciąż jest kłopot. Mamy na terenie gminy prawie 200 km dróg gruntowych, przy trzydziestu kilku milionowym w budżecie nie jesteśmy wszystkich dróg w krótkim czasie wyremontować.

— W jakim kierunku idzie strategia rozwoju Gminy Bisztynek?

— Strategia zakłada, że Gmina Bisztynek to miejsce dobre do życia, przyjazne mieszkańcom i turystom, w którym panują dobre warunki do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa ekologicznego, w którym są dobre warunki do rozwoju społeczności lokalnej.

— Wspomniał pan o ekologii.

— Coraz więcej uwagi zwracamy na odnawialne źródła energii. Podczas modernizacji i termomodernizacji OSP i podstacji pogotowia ratunkowego powstaną głębinowe pompy ciepła, które będą dostarczały ciepło do budynków. Podobnie ma funkcjonować ogrzewanie budynku wielorodzinnego w Bisztynku. Warto myśleć o tego typu energii i w tym kierunku idziemy.

— Dziękuję za rozmowę.

dar