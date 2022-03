Karetka „Stowarzyszenia mali Wielcy ratownicy” trafi na pierwszą linię frontu (video)

„Stowarzyszenie mali Wielcy ratownicy” przekazuje na front swoją karetkę. Od ogłoszenia, o akcji które na profilu stowarzyszenia pojawiło się w niedzielę 27 lutego, do pomocy włącza się wiele osób prywatnych i firm. Prace trwają od samego rana.

— Sytuacja jest dynamiczna, za chwilę rozpoczynamy zrywanie naklejek i samochód trafi na diagnostykę. Oklejenie karetki sponsoruje firma PLEXER z Bartoszyc. Naklejone będą międzynarodowe samochodów sanitarnych, czyli na dachu i boku będą umieszczone czerwone krzyże.

Bezpłatnie zostanie wykonany przegląd diagnostyczny, usługi warstwowe, czy oklejenie pojazdu.

— Karetka — informuje Bartek Chilmanowicz — przejdzie przegląd na stacji diagnostycznej, by określić wszystkie potrzeby. Chcemy sprawdzić opony, różne układy. Część prac wykonujemy własnym sumptem, ponieważ mamy w straży dwóch mechaników. Chcemy, by pozostało jak najmniej prac do wykonania w warsztacie. Koledzy poprawili i wyczyścili hamulce są sprawne jednak samochód mimo wszystko musi jeszcze trafić na diagnostykę. Mamy do wymiany dwa akumulatory. Już teraz mamy deklarację, że otrzymamy je z Działdowa. Poprawiamy wszystkie rzeczy związane z bezpieczeństwem.







Samochód zostanie przekazany do parafii greckokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Bartoszycach. Jak informuje ks. Juliusz Krawiecki, karetka trafi bezpośrednio na front do rejonu Kowel - Szack i będzie służyć na pierwszej linii frontu. Po drugiej stronie jest duża formacja wojsk rosyjskich.

Stowarzyszenie zaapelowało o pomoc na swoim profilu w portalu społecznościowym.

— OSP Wojciechy zadeklarowało przekazanie torby oraz część materiałów opatrunkowych. Mało kto wie o zbiórce materiałów opatrunkowych, dlatego Stowarzyszenie zbiera również pieniądze na ich zakup. Opaski uciskowe opatrunki hemostatyczne, combat gazy, specjalnie dedykowane do działań wojenne opatrunki, które zakłada się bardzo szybko i są bardzo skuteczne.

Ofertę pomocy deklaruje stacja diagnostyczna oraz osoby prywatne.

ten cel zbiórkę. — Już odzywają się ratownicy medyczni oraz pielęgniarki, jednak fizycznie jeszcze leków nie mamy. Na pewno będziemy mieć leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe dla dzieci. Prowadzimy na

Całą sprawę przekazania pojazdu bierze na siebie księgowa obsługująca stowarzyszenie.

— Chcemy karetkę przekazać jak najszybciej, dobrym dniem byłby byłaby środa, jednak obawiamy się, że z pewnymi rzeczami możemy nie zdążyć.

Samochód jeszcze w poniedziałek 28 lutego ma przejść przegląd, jego oklejenie jest planowane na wtorek.