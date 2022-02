Każda pomoc dla Ukrainy powinna być konkretna. Zbiórka w Bartoszycach

— Wiem, że są potrzebne konkretne rzeczy dla osób, które czekają w kolejce na granicy — mówi nasz rozmówca, który chce zachować anonimowość. — Ludzie, którzy czekają na przejście na granicy często wiele godzin, nie mają co jeść, ani pić. Trzeba ich nakarmić. Niestety, często zdarza się, że miejsce w pojazdach jest zapakowane rzeczami, które nie są potrzebne. Dlatego warto, aby pomoc była celowana. Każda pomoc powinna być konkretna według zapotrzebowania i do konkretnej miejscowości oraz konkretnych ludzi.

— Potrzebne są miejsca noclegowe dla Ukraińców?

— Obecnie jest dość duża grupa ludzi, która chce być przy granicy licząc na to, że niedługo wrócą do domów. Nie ma na razie zapotrzebowania, by przewozić ludzi do Bartoszyc. Wyjątkiem są ci, którzy mają tu swoich znajomych, kolegów i przyjaciół. . Jest też bardzo duża grupa rodzin, które jadą do swojej rodziny na zachodzie Europy. Ważniejsza jest pomoc jest dla osób, które czekają na wjazd do Polski.

— Co obecnie jest najbardziej potrzebne?

— Na Ukrainie potrzeba teraz przede wszystkim elementów defensywnych, kamizelek kuloodpornych i hełmów, ponieważ wszystko to poszło dla wojska, a na ochronę terytorialną Lwowa są braki. W nocy z piątku na sobotę pod Lwowem został wrzucony desant. Bardzo prawdopodobne jest, że Rosjanie zaatakują wzdłuż granicy z Polską, żeby odciąć Ukraińców od polskiej pomocy i źródeł dostaw. Wojska ukraińskie stoją 12 km od granicy.

Od niedzieli w parafii greckokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Bartoszycach rozpocznie się zbiórka leków. Brakuje leków przeciwbólowych, środków opatrunkowych (plastry, środki na źle gojące się rany, środki dezynfekcyjne).

