Górowo Iławeckie. To nasze naturalne prawo i święty obowiązek- bronić własną ziemię i naród (galeria)

Uroczystą Boską Liturgię w miejscowej cerkwi greckokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego odprawił biskup Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Arkadiusz Trochanowski. Razem z biskupem mszę sprawowali: ks. mitrat Jan Łajkosz (proboszcz), ks. Artur Masłej oraz dwaj duchowni rzymskokatoliccy z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Jan Puławski i ks. kanonik Józef Gawrylczyk. Przed ikonostasem wartę honorową z flagami Ukrainy, Polski oraz Unii Europejskiej wystawiła młodzież licealne.

Aby wziąć udział w intencji zaatakowanej wrogimi wojskami Ukrainy do cerkwi przyszli nauczyciele ukraińskiej szkoły razem ze swoimi uczniami, delegacje polskich placówek oświatowych, mieszkańcy miasta i okolic, przedstawiciele lokalnej oraz wojewódzkiej administracji. Obecny był Miron Sycz, Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W homilii wygłoszonej do zgromadzonych w cerkwi biskup Trochanowski zajął stanowisko odnośnie sytuacji, którą właśnie teraz, w każdej godzinie i minucie przeżywa Ukraina, Europa i cały świat zadając sobie pytanie, czy to dzieje się naprawdę, czy to jest rzeczywiście XXI wiek?

Biskup przypomniał wiernym: „Naszą siłą jest modlitwa. Nie nienawiść, nie nawoływanie do wojen, lecz dążenie do pokoju. Papież Franciszek minionej niedzieli stwierdził, że jeżeli chrześcijanin wywołuje wojnę, pragnie jej, to nie może nazywać się chrześcijaninem”. My także każdego dnia powinniśmy pamiętać o obowiązku wychowywania dzieci w duchu ukraińskiej tradycji i języka. To powinien być nasz patriotyzm, może niezauważalny, codzienny, lecz podstawowy.