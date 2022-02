25 lutego na pl. Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach odbył się wiec poparcia dla Ukrainy (video, galeria)

25 lutego na pl. Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach odbył się wiec poparcia dla Ukrainy. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, szkół oraz oczywiście mieszkańcy Bartoszyc. Przedstawiamy obszerne fragmenty wystąpień uczestników wiecu.

Lubomira Tchórz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach zwróciła uwagę, że choć od 15 lat pracuje w Bartoszycach, to nigdy wcześniej ani ona, ani społeczność ukraińska tak wielkiego wsparcia nie otrzymali. Podziękowała harcerzom również za zbiórkę, którą zainicjowali w związku z wydarzeniami na Majdanie.







Lubomira Tchórz podzieliła się wspomnieniem z lekcji, która miała miejsce 24 lutego. Uczniowie są bardzo energiczni, śpiewają, krzyczą i biegają. Podczas lekcji języka ukraińskiego w VII klasie panowała cisza.

— Jak rozpocząć taką lekcję? — pytała retorycznie.

Maria Olga Sycz wspomniała, że pomoc otrzymują od rodzin z terenu całego województwa. Mieszkańcy dzwonią i deklarują pomoc. Znajomi i koledzy pani dyrektor chcą oddawać swoje mieszkania, żeby przyjąć Ukraińców którzy uciekają przed śmiercią.

[b]Paweł Wołoch, komendant Hufca ZHP w Bartoszycach podziękował młodzieży, która przybyła na spotkanie.







— Niepodległość nigdy nie jest nam dana na zawsze — przypomniał.

Komendant Hufca ZHP zdeklarował gotowość harcerzy do pracy

przypominając, że wspierali Ukrainę również w czasie Majdanu. Również teraz stanowczym reakcjami harcerze będą wyrażać swój sprzeciw. Już teraz prowadzą zbiórki pomocy finansowej i materialnej. Zadeklarowali także możliwość przyjęcia uchodźców w swoich ośrodkach wypoczynkowych niezależnie od tego, jaka jest pora roku oraz czy trwa akcja wakacyjna. Harcerze prowadzą też bazę lokali mieszkań, które są wolne i mogą przyjąć uchodźców.

Wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron Sycz wspomniał, że sam brał udział w Pomarańczowej Rewolucji w Kijowie brałem udział w Rewolucji Godności w latach 2013-2014. Zaznaczył, że gdyby nie reakcja na aneksję Krymu przez Rosję, być może do obecnej wojny by nie doszło.

— Wówczas Europa i demokratyczne świat nie za interweniował tak, jak powinien to uczynić. Miron Sycz uważa, że i obecnie reakcje Europy powinny być bardziej zdecydowane, a NATO powinno wkroczyć na Ukrainę, by jej pomóc.







Z kolei wyrazy poparcia dla Ukrainy zorganizowane w Olsztynie, Górowie Iławeckim i Bartoszycach pokazują, że pokazują, że nie jesteśmy obojętni na to, co dzieje się daleko naszych granic. Jutro możemy też doświadczyć tego nieszczęścia.

Lech Darski, przewodniczący Rady Powiatu bartoszyckiego przypomniał słowa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego: „Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę…”

Swoje oburzenie postawą Europy wyraził również wiceburmistrz Krzysztof Hećman. Sankcje nałożone na Rosję są zdecydowanie zbyt słabe, bo Rosja nie bierze ich pod uwagę. Wspomniał o postawie Włoch, które walczą, by dziś za wszelką cenę można było eksportować dobra luksusowe do Moskwy, czy Belgii, której zależy na tym, by wyroby jubilerskie mogły znaleźć swoje miejsce w sklepach w Rosji.

— Putin będzie zajmował i tępym nożem ciął ziemię każdego dnia. — dodał Krzysztof Hećman.







Burmistrz Piotr Petrykowski podziękował harcerzom i zaprosił w poniedziałek do urzędu, by wspólnie koordynować akcję i wspólnie z harcerzami pracować nad baz mieszkań. Wspomniał, że wojewoda takiej bazy oczekuje.

