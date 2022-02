Patryk Jedynak i ks. Juliusz Krawiecki z parafii greckokatolickiej organizują wyjazd pod granicę

— Jest to spontaniczna akcja. Wyjeżdżam busem, ale ewentualnie jest możliwość dwóch pojazdów, zależnie od ilości zebranych darów, zależnie od sytuacji. Na razie mam informację, że będzie do odebrania osiem osób z Przemyśla do Warszawy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, tak naprawdę jestem w stanie wyjechać w każdej chwili.W akcję zaangażował się ks. Juliusz Krawiecki z parafii greckokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Bartoszycach.— Sprawa jest bardzo prosta — mówi ksiądz Julian. — Ludzie, którzy przychodzą przez granicę przede wszystkim potrzebują coś do ręki, żeby wziąć do jedzenia. Przygotowanie dużych paczek nie ma sensu, dlatego przygotowujemy paczki żywnościowe. Niewielkie reklamówki z żywnością tak, żeby można je było łatwo wziąć w ręce. Mokra chusteczka, coś do zjedzenia, a przede wszystkim karta SIM, żeby uchodźcy mieli kontakt w Polsce. Jeśli ktoś dostanie kartę sim, karty zarejestrują sami. Dobrze, gdyby były również niewielkie kwoty pieniędzy, żeby ktoś miał na swoje podstawowe wydatki na początek.