Rano na drogach było ślisko. Doszło do wypadków w m. Falczewo i Samolubie (galeria)

W Falczewie kobieta jadąca w kierunku Bartoszyc wpadła w poślizg i uderzyła w drzewo. Pojazd opuściła o własnych siłach, jednak zgłaszała ból ręki i nogi. Kobieta z urazem nadgarstka i ogólnymi potłuczeniami trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Bartoszycach.

Kilka minut wcześniej doszło do wypadku za m. Samolubie, na trasie Bartoszyce – Lidzbark Warmiński. Kierujący pojazdem mężczyzna w drodze do pracy wpadłw poślizg i zjechał do przydrożnego rowu. Z auta wyszedł o własnych siłach, zgłaszał lekki ból lewego barku od napięcia pasów bezpieczeństwa.dar