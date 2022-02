Twoja paczka jest w drodze, masz niedopłatę. Oszustwa w Bartoszycach

Oszustwa "na BLIKa" to jedna z wielu metod na wyłudzenie pieniędzy. W 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach prowadziła łącznie 179 dochodzeń dotyczących przestępstw: oszustwa, oszustwa internetowego i przestępstwa nielegalnego uzyskania informacji. Najwięcej, bo ponad 20 % postępowań dotyczyła nieuprawnionego dostępu do konta bankowego pokrzywdzonego poprzez wprowadzenie w błąd, co bezpieczeństwa gromadzonych na rachunku środków finansowych i przesłanie pokrzywdzonemu linka umożliwiającego zdalny dostęp do bankowości internetowej . to jedna z wielu metod na wyłudzenie pieniędzy. W 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach prowadziła łącznie 179 dochodzeń dotyczących przestępstw: oszustwa, oszustwa internetowego i przestępstwa nielegalnego uzyskania informacji. Najwięcej, bo ponad 20 % postępowań dotyczyła nieuprawnionego dostępu do konta bankowego pokrzywdzonego poprzez wprowadzenie w błąd, co bezpieczeństwa gromadzonych na rachunku środków finansowych i przesłanie pokrzywdzonemu linka umożliwiającego zdalny dostęp do bankowości internetowej .

— Otrzymujesz wiadomość tekstową SMS — mówi nasz rozmówca — o podobnej treści: „Twoja paczka jest w drodze, masz niedopłatę”. „Masz zaległość w opłacie za telefon, gaz, prąd”. Jeśli chodzi o paczki, ilość ataków nasila się w okresie świątecznym, kiedy zamawiamy więcej paczek”. W przypadku faktur nie ma sezonowości. Każda wiadomość kończy się taką samą informacją: „Kliknij w link, żeby wyrównać niedopłatę”

— Klikamy i…?

— Klikając w link jesteśmy przekierowani na stronę, na której jesteśmy proszeni o podanie loginu i hasła do banku. Czasem jesteśmy proszeni o podanie numeru karty kredytowej. Strony są łudząco podobne do stron bankowości internetowych. Już jesteśmy złapani. Klikając w link pobieramy na telefon wirusa, który działa w tle. Oprogramowanie, które służy do zdalnego przejęcia telefonu. Oszust ma wtedy dostęp do ekranu naszego smartfona. Wpisując dane logowania do banku informacje to widzi oszust.

— Można namierzyć numer, z którego przyszedł SMS?

— Najczęściej przychodzą z telefonów na kartę zarejestrowanych na słupa. Osoby bezdomne, obcokrajowców. Bezdomny dostaje 50 zł i rejestruje kilka kart do telefonów. Kupowane są karty do telefonu, ponieważ telefony sprzedaż telefonów nie jest rejestrowana.

— Jak uchronić się przed tego typu oszustwami?

— Wystarczy zdrowy rozsądek. Nie ma co ukrywać, jesteśmy łatwowierni w odbieraniu wiadomości tekstowych. Zacznijmy od paczki. Jeśli jej nie zamawiałem, nie powinna przyjść. Problem jest w okresach świątecznych, kiedy rzeczywiście zamawiamy przesyłki. Ale czy przez SMS?

— Potrzebna refleksja?

— Oczywiście. Zastanów się. Zamawiałeś paczkę? Zalegasz z płatnościami? Masz aplikację operatora telefonu? Korzystasz z rozliczenia rzeczywistego, czy przez internet? Kasuj, kiedy masz jakiekolwiek wątpliwości. Bez odczytania. Weź telefon stacjonarny i zadzwoń do firmy z pytaniem. Zawsze dostajesz najpierw ponaglenie czy wezwanie do zapłaty, ale nie SMS!

— Wspomniał pan o aplikacji.

— Nie mieliśmy zainfekowania niczym, co zostałoby pobrane ze sklepu Playa. Warto zainstalować sobie bezpieczną aplikację operatora telefonu, energii czy banku.

— Jaka jest możliwość odzyskania pieniędzy?

— Niewielka, ponieważ przestępcy działają zwykle z zagranicy. Zatrzymywane są co prawda grupy, które wysyłały tego typu wiadomości. Jednak pieniądze trafiały potem na konto zagraniczne na Ukrainie, w Mołdawii, Rumunii, Bułgarii czy Turcji.