Wielki powrót w sprawie nazw rond i mostów w Bartoszycach

Podczas ostatniej sesji Ray Miasta radni zdecydowali o zdjęciu z programu sesji głosowania nad nadaniem nazw rondom i mostom w Bartoszycach. Jednak temat powrócił.

Co ważne, pojawiła się też propozycja nadania nazwy ośrodkowi sportu. Zgodnie z propozycją miałby on być nazwany imieniem św. Jerzego Popiełuszki. Jak wynika z informacji od naszego czytelnika, po wycofaniu projektu uchwały na ostatniej sesji, list i argumenty radnego Tadeusza Azarewicza są odczytywane w przynajmniej jednym kościele, pw. Błogosławionego Brata Alberta. Wśród wiernych są również zbierane podpisy.

Pomimo złożonych wcześniej deklaracji [/b]. ani podczas ostatniego posiedzenia, ani w programie najbliższej sesji nie ma wniosku przeprowadzenie konsultacji. Jak mówi nieoficjalnie jeden z radnych, zbieranie podpisów w kościołach nie jest konsultacją.

złożył do Urzędu Miasta w Bartoszycach petycję o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, że 21 stycznia na skrzynkę pocztową redakcji wpłynęła wiadomość od czytelnika, który złożył do Urzędu Miasta w Bartoszycach petycję o przeprowadzenie konsultacji społecznych. W dniu przygotowania artykułu, czyli po 30 dniach od złożenia petycji Jakub Kaczmarek otrzymał wyłącznie odpowiedź, że sprawa nadania nazw rondom i mostom została zdjęta z obrad. W piśmie nie ma wzmianki o tym, czy petycja została, lub zostanie rozpatrzona przez Komisję ds. skarg, wniosków i petycji, której przewodniczy Joanna Adamczyk. W skład komisji wchodzą również radni: Urszula Kaczmarek, Ewa Kapusto, Ewa Beata Pisarska i Jarosław Puszko.

A co o potrzebie konsultacji myślą mieszkańcy?

Sonda trwała od 20 do 16 stycznia. W zabawie wzięło udział 1.058 osób. Wśród nich 1.011 (95,56%) internautów uważało, że potrzebne są konsultacje i głosowanie mieszkańców. Zdaniem 33 internautów (3,12%) to radni mają prawo sami decydować o nadawanych nazwach. Jedna osoba nie miała zdania na ten temat.

Czy radni powinni konsultować z mieszkańcami nazwy nadawane ulicom?

