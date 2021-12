Warsztaty Wokalne i koncert Kolęd z Joanną Kondrat odbędą się w Bisztynku

Rekrutacja uczestników do projektu odbyła się poprzez sekcje i zespoły, które uczestniczą w działaniach OKIAL. Z powodów ograniczeń epidemicznych w warsztatach weźmie udział 25 osób.

— W warsztatach — mówi dyrektor OKiAL Paweł Wołoch, —wezmą udział panie, które śpiewają w zespołach "Mozaika" i "Alebabki” oraz młodzież, która ćwiczy pod okiem Pawła Adamejtisa emisję głosu i zajęcia wokalne. Można więc powiedzieć, że warsztaty więc wielopokoleniowe, od młodzieży, do seniorów. Jest zamysł, aby Joanna Kondrat z uczestnikami przygotowała również koncert kolęd, co będzie dodatkowym, skierowanym do mieszkańców akcentem.

Warto pamiętać, że Joanna Kondrat pierwsze kroki zdobywała jako harcerka bartoszyckiego Hufca na festiwalach Piosenki Harcerskiej.

O warsztaty zapytaliśmy również Joannę Kondrat.



— Za nami Niebieski Koncert w Galinach, a przed mieszkańcami Bisztynka warsztaty lokalne „Maryla Lirycznie”. Czego możemy się spodziewać?

— W Bisztynku poprowadzimy warsztaty "Maryla lirycznie" — mówi Joanna Kondrat. — Będziemy pracowali nad interpretacjami utworów Maryli Rodowicz. Młodzi wykonawcy, którzy jeszcze nie mają ukonstytuowanego miejsca na rynku, mają w sobie bardzo dużo pokory. Kiedy śpiewają piosenki, zadają bardzo dużo pytań. Jest w tym dużo niuansu. Dzięki temu znajdują w utworach coś, czego ich starsi koledzy, bardziej „osadzeni” na scenie artyści (często) już nie szukają. Widownia ma wobec znanych artystów bardzo jasno sprecyzowane oczekiwania. Wiadomo, że kiedy na scenie pojawia się gwiazda, słuchacze chcą konkretnych utworów i konkretnej interpretacji. W przypadku mniej znanych artystów – widownia słucha z poziomu zaciekawienia i niepewności.

— Jakie zadanie czeka na uczestników?

— Postawiliśmy wyzwanie młodym wykonawcom. Aby w utworach znaleźli coś, czego w ich znanych już wykonaniach nie ma. Chcemy aby byli wolni w poszukiwaniach swojego artystycznego przekazu. Kanwa – piękne utwory nie mniej wspaniałej Maryli Rodowicz, jest możliwie najznakomitszym narzędziem do tego.

— Warsztaty będą więc dla osób, które już śpiewają?

— Przede wszystkim, to muszą być osoby, które trochę już te utwory znają. Dobrze, jeśli będą trochę już rozśpiewane. Koniecznym jest, aby miały słuch muzyczny...

— Galiny, Bisztynek, a co z Bartoszycami? Znajdzie się dla nich miejsce w planach?

— Sezon covidowy jest nieprzewidywalny. Jest grudzień, a ja nie wiem, co wydarzy się w styczniu. Dlatego nie mamy jeszcze sprecyzowanych planów warsztatowo-koncertowych. Bardzo chciałabym popprowadzić takie warsztaty w Bartoszycach.

— Bardzo dziękuję za rozmowę.

dar