Szczypiorniak przed Bartoszycami

PIŁKA RĘCZNA\\\ Rozgrywki ligi wojewódzkiej juniorów wygrał Szczypiorniak, chociaż do rozegrania zostały jeszcze dwa mecze (12 grudnia): Szczypiorniak II - Czarni Olecko, Szczypiorniak I - MDK Bartoszyce.

Olsztynianie awansowali do 1/16 finału MPJ, którego będą gospodarzem (21-23 stycznia). Awans wywalczyli także bartoszyszanie, którzy na 1/16 finału planowo mają jechać na Podlasie. - Jednak ten region rzadko się zgłasza do rywalizacji juniorów, więc pewnie pojedziemy gdzieś w Lubelskie - przypuszcza trener Andrzej Cichocki. - A może turniej uda się zorganizować w Bartoszycach, bo zaproponujemy taką możliwość. Na pewno na tym etapie wzmocni nas pięciu naszych chłopaków, którzy na co dzień uczą się i trenują w Szkołach Mistrzostwa Sportowego w Płocku i Kwidzynie.