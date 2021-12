Bartoszyce: Józef Andrzej Szczepański będzie miał swoje miejsce pamięci

30 listopada 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Bartoszycach odbyło się wielkie patriotyczne święto. Zorganizowano bowiem pokaz klasowych prezentacji multimedialnych o młodych Polakach walczących o Polskę. Był to kolejny etap szkolnego projektu „Mieli niewiele więcej lat co my, a byli już bohaterami….” Wcześniej każda klasa miała przygotować sylwetkę wybranej postaci w formie multimedialnej. Przepiękna szkolna prezentacja, patriotyczna muzyka - wszystko to sprawiło, że uczniowie mogli nie tylko poznać historię młodych ludzi, często dzieci, ale przede wszystkim oddać im należyty hołd i szacunek.

Następnie, 1 grudnia, odbyło się wielkie głosowanie. Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory, w ich wyniku wybrano jednego bohatera, któremu stworzymy w szkole miejsce pamięci. To historia Józefa Andrzeja Szczepańskiego najbardziej zainteresowała i poruszyła uczniów szkoły i to jemu szkoła stworzy miejsce pamięci.

„Ziutek” był harcerzem 17 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej przed 1939 rokiem i w okresie konspiracji. Józef Szczepański to także młody poeta, powstaniec warszawski, żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej. Zginął, mając zaledwie 21 lat.

W dowód wdzięczności i pamięci postawimy przy szkole rzeźbę Józefa Szczepańskiego, którą wykona p. Janusz Petryszyn.

Pozostali bohaterowie prezentacji to: Orlęta Lwowskie, Dzieci z Wrześni, Jurek Bitschan,”Zawiszacy”, Danuta Siedzikówna „Inka, Emil Barchański, Józef Kunert, Grzegorz Przemyk, Romek Strzałkowski, Leopold Lis- Kula, Antoni Andrzejewski, Wilhelm Meisel, Stefan Zawidzki, Witek Modelski oraz Felks Riedl.

Bożena Górska -nauczycielka historii