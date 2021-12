Bartoszyce: Sąd Okręgowy zdecydował w sprawie aresztu dla podpalacza

Informowaliśmy o tym, że Prokurator Rejonowy w Bartoszycach w dniu 12 listopada skierował do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Roberta M., mieszkańca gminy Górowo Iławeckie, podejrzanego o to, że 7.11.2021r. dokonał zniszczenia i uszkodzenia mienia znacznej wartości w postaci wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach o wartości co najmniej 770.000zł, poprzez podpalenie łóżka szpitalnego, tj. o czyn z art. 288§1kk w zw. z art. 294§1kk.

Sąd nie uwzględnił przedmiotowego wniosku, a Prokurator Rejonowy w Bartoszycach złożył w tej sprawie zażalenie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie nie zmienił decyzji uznając, że w przypadku oskarżonego wystarczającym środkiem będzie dozór.

dar