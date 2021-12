Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach wraca do swojej siedziby

INWESTYCJE || Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach zbliża się do końca. 1 grudnia rozpoczęła się przeprowadzka biblioteki, która czasowo mieściła się przy popularnej „Odzieżówce”.

Dzwoniąc na numer Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach usłyszymy komunikat o następującej treści:

„Witamy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach. Informujemy że do 17 grudnia 2021 roku telefony w głównej siedzibie biblioteki są nieczynne. Zapraszamy do kontaktu z filiami nr 1 i 2.”

Jak się dowiadujemy, 1 grudnia rozpoczęła się "przeprowadzka" biblioteki, która na czas remontu mieściła się przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 (przy popularnej "Odzieżówce") do dotychczasowej siedziby przy ulicy Bema 23.

"Na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej zamieszczono komunikat w tej sprawie:

Informujemy, że w związku ze zmianą operatora telefonii stacjonarnej w dniach 1-3 grudnia 2021 r. mogą wystąpić problemy z połączeniami na telefony stacjonarne Miejskiej biblioteki Publicznej w Bartoszycach.

Zmianie ulegną numery telefonów do jednostek Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Filia nr 1 przy ul. Bema 40 – tel. (89) 674 78 26

Filia nr 2 przy ul. Witosa – tel. (89) 674 78 27

Oddział dla Dzieci i Młodzieży – tel. (89) 674 78 22

Główny numer do Biblioteki pozostaje bez zmian:

Biblioteka Główna – tel. (89) 762 16 50.

W związku z planowaną przeprowadzką od 1 Grudnia 2021 r. numer telefonu do Głównej Biblioteki oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży będzie nieczynny."

W wyremontowanej siedzibie oprócz Miejskiej Biblioteki Publicznej swoje miejsce znajdzie również Oddział dla Dzieci i Młodzieży, który dotychczas mieścił się na ulicy Ogrodowej.

Przypomnijmy, że 21 czerwca 2019 roku rozstrzygnięto przetarg na remont elewacji oraz adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach. Wykonawca zaoferował cenę 1 959 236,18 złotych.

W ramach modernizacji zaplanowano następujące prace:

- roboty rozbiórkowe,

- izolacja fundamentów,

- izolacja wewnętrzna,

- opaska przy budynku,

- wymiana stolarki okiennej,

- remont elewacji,

- remont cokołu,

- obróbki blacharskie,

- ocieplenie ścian od wewnątrz,

- remont iglicy

– róża wiatrów,

- strop żelbetowy na belkach stalowych,

- konstrukcje murowe,

- stolarka drzwiowa,

- posadzki,

- tynki I okładziny wewnętrzne,

- roboty malarskie,

- izolacja poddasza,

- remont dachu,

- obróbki blacharskie,

- zmiana układu łazienki

- docieplenie stropu na poddaszu,

- przewody wentylacyjne

- klatka schodowa,

- winda towarowa.