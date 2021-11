Zakończono prace budowlane na nowym moście w Bartoszycach (zdjęcia, video)

INWESTYCJE || Przez wiele lat budowa nowego mostu na Łynie była tematem przewodnim kampanii wyborczej. Korki w godzinach szczytu były czymś powszednim. Wkrótce most zostanie oddany do użytku.

most powstał kilkadziesiąt lat temu, opowiadał jeszcze poprzedni burmistrz Krzysztof Nałęcz. Już na przełomie lat 60. i 70. władze myślały w tym kierunku. Niestety, bez skutku. O tym, że budowa nowej przeprawy mostowej przez Łynę jest dla Bartoszyc kluczowa nikogo nie trzeba przekonywać. O tym, jak wyglądałaby sytuacja miasta, gdyby, opowiadał jeszcze poprzedni burmistrz Krzysztof Nałęcz. Już na przełomie lat 60. i 70. władze myślały w tym kierunku. Niestety, bez skutku.

W listopadzie bieżącego roku prace na przeprawie mostowej zostały zakończone, a od kilku dni na nowym moście można zauważyć przejeżdżające auta. Mało uważny kierowca, jadący od ulicy Gdańskiej może mieć wrażenie, że mostem można już przejechać. Podobnie od strony ulic Paderewskiego i Słowackiego. Barierki stoją od strony skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego. Czy to oznacza, że trasa jest już udostępniona? Okazuje się, że jeszcze nie.

Jak się dowiedzieliśmy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zakończone zostały wszystkie prace budowlane zarówno na moście, jak i ulicy Poniatowskiego. Dokumentacja mostu została już złożona do nadzoru budowlanego i zgłoszona do oddania do użytkowania. Natomiast w przypadku ulicy Poniatowskiego dokumentacja jest w trakcie przygotowania.

Po ustaleniu z kierownikiem budowy przygotowaliśmy film z przejazdu nowym mostem. Oficjalne otwarcie nastąpi w terminie kilku tygodni.

W filmie zwiększono prędkość odtwarzania.

Termin odbioru, zostanie ustalony po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie wydawanego przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obecnie dokumenty zostały przekazane do weryfikacji.

