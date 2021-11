Sąd nie wyraził zgody na tymczasowe aresztowanie podpalacza oddziału [ZDJĘCIA]

poinformował nas czytelnik. W nocy z 6 na 7 listopada, przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Bartoszycach pojawiły się trzy wozy bojowe straży pożarnej i policja. O pożarze w szpitalu. W nocy z 6 na 7 listopada, przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Bartoszycach pojawiły się trzy wozy bojowe straży pożarnej i policja.

na ponad 200 tysięcy złotych. W wyniku pożaru szpital zrezygnował z uruchomienia oddziału covidowego, który miał ruszyć 8 listopada. Wstępnie straty oszacowano.

Przygotowania do uruchomienia oddziału prawdopodobnie zapobiegły o wiele większej tragedii. W oddziale było pięcioro pacjentów, których przeniesiono na oddział chorób wewnętrznych. Zamontowane przy wejściu do oddziału ciężkie „bariery” ochronne prawdopodobnie zapobiegły zadymieniu pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych.

Policjanci zatrzymali mężczyznę 10 listopada, a dwa dni później Prokurator Rejonowy w Bartoszycach skierował do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Stan zdrowia 54-letniego mężczyzny podejrzanego o odpalenie nie pozwalał na przeprowadzenie dalszych czynności.

Jeszcze 8 listopada przewidywano, że odnowienie oddziału zajmie prawdopodobnie około miesiąca. Jak się okazało, straty są zdecydowanie wyższe, a oddział wymaga kompleksowego remontu. Jak się dowiedzieliśmy, straty wyniosły co najmniej 770 tysięcy złotych, jednak przy obecnych cenach oraz inflacji remont oraz odtworzenia wyposażenia zapewne się zwiększy.

Jak informuje Sławomir Wójcik, dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach, oddział przejdzie kompleksowy remont. Został zaplanowany w pierwszym półroczu 2022 roku. Obecnie trwa postępowanie na przygotowanie projektu.

Sprzęt medyczny, który znajdował się w oddziale przechodzi przeglądy techniczne. Zależnie od oceny technicznej sprzęt jest systematycznie oddawany do użytku, a w razie potrzeby może być wymieniony na nowy.



Prokurator Rejonowy w Bartoszycach w dniu 12 listopada skierował do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Roberta M., mieszkańca gminy Górowo Iławeckie, podejrzanego o to, że 7.11.2021r. dokonał zniszczenia i uszkodzenia mienia znacznej wartości w postaci wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach o wartości co najmniej 770.000zł, poprzez podpalenie łóżka szpitalnego, tj. o czyn z art. 288§1kk w zw. z art. 294§1kk. Sąd Rejonowy w Bartoszycach nie uwzględnił przedmiotowego wniosku.

Prokurator Rejonowy w Bartoszycach złożył w tej sprawie zażalenie, które jeszcze nie zostało rozpoznane przez Sąd Okręgowy.

Art. 288. [Zniszczenie mienia ruchomego].

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 294. [Obostrzenie odpowiedzialności]

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1, 2 lub 5, art. 278a § 1, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1 lub 2, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, art. 290 § 1 lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

(dar)