Wojciechy i Victoria grały do końca

* KS Wojciechy - Łyna Sępopol 1:1 (0:1)

0:1 - (23), 1:1 - Gwiazda (90+3)

Gospodarze mieli przewagę, jednak nie potrafili udokumentować jej zdobyciem gola. Na dodatek sami gola stracili i potem przez 70 minut usiłowali odrobić straty. Ostatecznie udało się to im dopiero w doliczonym czasie. W efekcie małe derby powiatu zakończyły się sprawiedliwym podziałem punktów.

* Orlęta Reszel - Victoria Bartoszyce 2:3 (2:1)

1:0, 2:0 - Romańczuk (7, 20), 2:1, 2:2, 2:3 - Pęcak (45, 82, 90+3)

Po 22 minutach gospodarze wygrywali 2:0 i zanosiło się na kolejną porażkę Victorii. Jednak trener gości Paweł Miłoszewski miał Patryka Pęcaka i nie obawiał się go użyć.

No i tuż przed przerwą Pęcak zdobył kontaktowego gola, w 82. min doprowadził do remisu, po czym w doliczonym czasie postawił bartoszycką kropkę nad i!

A mogło być jeszcze lepiej, bo w 58. min Przychodzki trafił w poprzeczkę.



* Inne mecze: Vęgoria Węgorzewo - Omulew Wielbark 5:2, MKS Jeziorany - Rominta Gołdap 1:2, Wilczek Wilkowo - Pojezierze Prostki 9:0, Żagiel Piecki - Czarni Olecko 7:0, Śniardwy Orzysz - Tęcza Biskupiec 1:5; niedziela: Naki Olsztyn - Rona 03 Ełk.