Rodzice Szymona wrócili do domu. Ludzie za szybko wydają wyroki

Rodzice 2-letniego Szymona zostali już zwolnieni do domu. Wynik sekcji nie pozostawił wątpliwości. Wszystkie działania służb medycznych oraz policji i prokuratury były standardowe i zgodne ze sztuką.

Dysponujemy pełniejszym obrazem opisywanej sytuacji. Podsumujmy zatem to, co się wydarzyło.

Dziecko zostało przywiezione do gabinetu POZ w bartoszyckim szpitalu. Było nieprzytomne, nie oddychało. Objawy określono jako mózgowe, co później potwierdziły badania wykonane w Olsztynie, w których stwierdzono rozwinięty obrzęk mózgu.

Jak informowaliśmy, chłopiec nie miał żadnych wyraźnych cech urazu, a jedynie niewielkie zasinienie / zadrapanie na czole. Dziecko było nieprzytomne, bez kontaktu, bez reakcji na bodźce bólowe. Takie objawy świadczą, że dziecko jest w bardzo ciężkim stanie.

W sytuacji podejrzenia stosowania przemocy lekarz ma obowiązek powiadomić odpowiednie służby, nawet gdy brakuje podstaw do stwierdzenia, że doszło do przemocy. Wystarczającą przesłanką jest bardzo poważny stan dziecka, brak jakiejkolwiek uchwytnej przyczyny tego stanu, a w badaniach nie stwierdzono przyczyn. W takich sytuacjach nie można zbadać obrażeń wewnętrznych bez TK czy USG. Stan Szymona był na tyle ciężki, że wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a przeprowadzanie badań w Bartoszycach opóźniłoby udzielenie chłopcu pomocy. Transport dziecka LPR trwa około 20 minut.

W przypadku Szymona nie było żadnych urazów, był jedynie obrzęk mózgu. Istnieje wiele jednostek chorobowych, które mogą spowodować obrzęk mózgu. Wśród kilkunastu z nich wskazuje się udar mózgu, zapalenie mózgu, krwotok wewnątrzczaszkowy oraz uraz głowy. Jednak może on wystąpić również jako efekt nowotworu OUN, niedotlenienie organizmu znacznego stopnia czy nadciśnienie tętnicze.

Policja i prokuratura postąpiła zgodnie ze sztuką. W sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa, którego ofiarą jest dziecko, z którym nie można przeprowadzić wywiadu, a przyczyny zgonu nie są znane, procedury są jednoznaczne. Do czasu przeprowadzenia sekcji zabezpiecza się materiał dowodowy, izoluje od siebie rodziców m.in. dlatego, żeby nie doszło do uzgodnienia zeznań. Izolacja trwa do czasu przesłuchania i zweryfikowania informacji.

W przypadku ojca nie zwolniono mężczyzny po sekcji, ponieważ w rodzinie wcześniej była założona Niebieska Karta. Standardem w takich sytuacjach jest zbadanie czy nie dochodziło do znęcania nad dzieckiem, albo którymś z rodziców. W wyjaśnienie zaangażowały się wszystkie służby, dlatego udało się

Dzięki skutecznej, zgodnej z procedurami oraz szybkiej współpracy służb sprawa została wyjaśniona na tyle, że rodzice zostali zwolnienie do domu (najpierw matka dziecka, potem ojciec) nie usłyszą zarzutów. Decydujące były wyniki sekcji zwłok, a szczegółowe przyczyny zgonu dziecka wyjaśnią badania histopatologiczne

Od autora:

Żyjemy w czasach, kiedy samo wezwanie policji lub przyjazd radiowozu prowadzi do skazania danej osoby w oczach opinii publicznej.

Śmiercią 2-latka z Bartoszyc żyła cała Polska. Nie powinno to dziwić, jak każda nagła śmierć. Wszystkie czynności, które zostały podjęte w sprawie, były prawidłowe. W ciągu 48 godzin sytuacja rodziców została wyjaśniona. Niestety mam wrażenie, że ci, którzy czytali moje wcześniejsze teksty o tej sprawie, mają trudności ze zrozumieniem ich treści. Część bowiem założyła togi i wydała wyrok na rodziców na podstawie zastosowanych procedur.