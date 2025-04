Chciała zainwestować pieniądze. Straciła ponad 19 tyś. złotych

W środę (16.04.2025r.) do bartoszyckiej komendy stawiła się kobieta i zgłosiła, że padła ofiarą oszustów. 65-latka serfując po Internecie natknęła się na reklamę firmy finansowej, która gwarantowała zysk z zainwestowanych pieniędzy. Kobieta podała swój numer telefonu i już po chwili skontaktowała się z nią kobieta podająca się za przedstawiciela firmy. 65-latka by mogła zarobić miała najpierw wpłacić 600zł. i ani grosza więcej. To ta kwota miała dać jej oczekiwany zysk, o czym była zapewniana przez pracownika firmy finansowej. Skuszona ofertą mieszkanka gminy Bartoszyce przelała wskazaną kwotę i miała oczekiwać na kontakt z doradcą finansowym. Po kilku dniach z kobietą skontaktował się mężczyzna. Poprosił o zainstalowanie potrzebnych oprogramowań, przy czym zapewniał, że nie jest to oszustwo i żadne pieniądze nie znikną z jej konta. Seniorka uwierzyła mężczyźnie i postępowała zgodnie z jego instrukcjami. Tego samego dnia kobieta w godzinach wieczornych próbowała zalogować się do swojego konta. Ku jej zdziwieniu nie mogła tego uczynić. Dnia następnego z 65-latką skontaktował się pracownik infolinii jej banku i poinformował, że z jej konta dokonano trzech przelewów. Kobieta była już pewna, że została oszukana i w ten sposób straciła ponad 19 tyś. złotych.

KPP Bartoszyce